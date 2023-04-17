看了心疼！台南小學生「換3種姿勢」等公車　最後靠柱子睡著了

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO出3張照片，「第一次看見這樣等公車的」，照片中有1名國小男學童，先盤坐在美髮店騎樓地上等公車，等一陣子可能腳麻，乾脆在地上躺平，最後竟倚柱子睡著了，引起網友熱議表示令人「看了好心疼」，是不是應在公車站牌設座椅，別讓孩童或長者沒地方等車。

▲有網友在臉書社群PO出3張照片，並表示「第一次看見這樣等公車的」，照片中有1名國小男學童，為等公車竟在地上坐、躺、睡，令人好不心疼。（圖／翻攝麻豆人大集合，下同）

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網友所PO的照片是位在台南麻豆區中山路，網友看見一名疑似國小男童在該處等公車，小男童先是盤坐騎樓下，而後改換成躺在地上，過沒多久，又移動到旁邊的柱子，側靠在柱子呼呼大睡，網友忍不住：「第一次看見這樣等公車的」。

據當地民眾表示，該線公車約1小時1班，因站牌處並沒有地方設候車亭或座椅，搭車民眾要先算準時間再來，不然可能要站著等，像該名小朋友是要等搭公車上課，在沒地方坐的情況下，才會坐躺地上，看了心疼但也無奈。

▲網友認為公車站牌是不是應設候車亭或座椅，別讓孩童或長者沒地方等車。（圖／記者林悅翻攝）

也有民眾看了感到很心疼，小孩子等公車等到這個樣子，家長看到了不知作何感想，公車站牌應設在有候車亭或候車椅的地方，不然像這樣1小時才1班，孩子等到睡著，如公車來了都不知道，接下來又再等1小時，情何以堪！