快訊／史上最大潤寅詐貸還有護航者　前分行經理收水果遭約談

▲潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫妻已經判刑定讞入監。（資料照／翻攝調查局網站）

記者劉昌松／台北報導

紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻犯下史上最大的472億元詐貸案，已經被依違反《銀行法》等罪判刑定讞入獄，台北地檢署去年底再起訴合庫前董事長廖燦昌涉嫌協助潤寅詐貸起訴14人，正在法院審理中，接著又查出潤寅長期贈送某銀行前分行林姓經理水果禮盒，台北地檢署今依收受不正利益罪嫌約談林男到案。

潤寅是老牌紡織貿易商，但因財務操作不當、資金周轉不靈，自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，聯手製作假合約、發票等不實交易紀錄，向12家銀行詐貸累計472億元，不法所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。

楊文虎、王音之夫妻犯後一度潛逃美國，最後遭押解返台，被法院判刑定讞，判楊文虎徒刑25年、併科罰金6億元，王音之判刑27年、併科罰金6億5千萬元，2人的女兒楊宇晨被依洗錢罪判刑2年2月，併科100萬元；另外協助楊氏夫婦逃亡的前法官、律師黃呈熹，判刑1年10月、併科60萬元；王音之胞弟王振賢則判刑2年、併科罰金80萬元。

檢調持續追查發現，楊文虎、王音之夫妻之所以能犯下這件鉅額詐貸案，其實有內鬼協助，其中合庫前董事長廖燦昌涉嫌施壓「盡速通過」潤寅授信，導致合庫最終承受2.9億元呆帳損失，另外台企銀業務劉麗雪也協助掩護潤寅超貸，讓台企銀吃下4.6億元呆帳，檢察官在2022年底偵查終結，依違反《銀行法》背信等罪嫌起訴廖、劉等14人。

專案小組持續清查又發現，某銀行前分行林姓經理從2013年起，到2016年間，也多次收受潤寅贈送的高級水果禮盒，總計不法價值10多萬元，雖然林男相關的放貸案初步看來並無放水情形，但林男仍違反了《銀行法》的收受不正利益罪嫌，檢察官17日指揮法務部調查局北部地區工作站展開搜索並傳喚林男到案。