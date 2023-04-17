拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

記者張君豪、蔡怡萍／新北報導

汐止警分局社后派出所員警14日晚間接獲民眾報案，於汐止區福德二路32號前，有男子持空氣槍射破娃娃機玻璃，員警到場時犯嫌已離開，經警方積極追緝，約過10分鐘就捕獲犯嫌，並當場起獲2把空氣槍；警方另於犯嫌家中起獲2把空氣槍、大麻煙油等物品，空氣槍經初步檢驗無殺傷力，全案依毒品及毀損案、恐嚇危害安全等罪嫌送辦。

▲無業男大剌剌持空氣槍朝娃娃機玻璃射擊，警方在10分鐘內就將人逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



經了解，該名居住在汐止區的李姓男子(27歲)目前待業中，14日晚間，他拿著空氣槍大搖大擺前往福德二路的娃娃機店，因誤以為空氣槍故障，而對著娃娃機玻璃進行測試，空氣槍正常擊發後，一台大型娃娃機台的玻璃應聲碎裂滿地，男子見狀立刻離開現場。

▲▼娃娃機玻璃破裂，10分鐘後開槍李男狼狽落網。



社后派出所員警獲報前往現場時，李男已逃逸，警方立即調閱相關影像資料後，鎖定李男涉案並前往追緝，僅約10分鐘即在周邊捕獲李嫌，並當場搜出2把空氣槍，依現行犯將他壓制在地。

警方更於李嫌家中，起獲另外2把空氣槍、鋼珠彈一袋大麻煙油14支及電子式加熱霧化器等物品，空氣槍經初步檢驗無殺傷力，全案警方詢後依毒品、毀損及恐嚇危害安全等罪將犯嫌移送士林地檢署偵辦。