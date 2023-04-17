快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

有網友在臉書社群PO出3張照片，「第一次看見這樣等公車的」，照片中有1名國小男學童，先盤坐在美髮店騎樓地上等公車，等一陣子可能腳麻，乾脆在地上躺平，最後竟倚柱子睡著了，引起網友熱議表示令人「看了好心疼」，是不是應在公車站牌設座椅，別讓孩童或長者沒地方等車。