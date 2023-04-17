快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

記者許權毅、游瓊華／台中報導
台中市東區成功國小下午驚傳校園火警！功名樓3樓一間教室傳出電線走火冒出濃煙。據悉，是老師發現教室竄出火舌，趕緊通報。由於校園內還有課後照顧班學生，校方緊急廣播疏散50多名學生到操場，同時打119請消防隊到場救火，所幸無人受傷。至於火警發生的詳細原因還有待進一步調查。
▲台中成功國小電線走火教室冒濃煙，校方緊急疏散50學童至操場。（圖／記者許權毅攝）
▲成功國小傳疑似電線走火，教室竄出火舌，所幸老師發現早，趕緊通報消防到場處理。（圖／記者許權毅攝）
記者許權毅、游瓊華／台中報導
台中市東區成功國小下午驚傳校園火警！功名樓3樓一間教室傳出電線走火冒出濃煙。據悉，是老師發現教室竄出火舌，趕緊通報。由於校園內還有課後照顧班學生，校方緊急廣播疏散50多名學生到操場，同時打119請消防隊到場救火，所幸無人受傷。至於火警發生的詳細原因還有待進一步調查。
▲台中成功國小電線走火教室冒濃煙，校方緊急疏散50學童至操場。（圖／記者許權毅攝）
▲成功國小傳疑似電線走火，教室竄出火舌，所幸老師發現早，趕緊通報消防到場處理。（圖／記者許權毅攝）
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