年輕男醫「年收300多萬」卻沒女友　女醫師4點神解！一票人笑歪

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

先前一位年輕男醫師月收高達32萬，卻沒交女友，引起輿論關注，醫師黃宥嘉日前在節目《新聞挖挖哇》中，就以女醫師的觀點，犀利解開男醫師單身之謎，而一番話戳笑許多人，不禁笑回「最愛看黃醫生了，講話精闢到位。」

前陣子在網上熱議，有位台大醫學系畢業的33歲醫師，月收32萬元，只談過兩次戀愛，至今維持單身，在父母親催婚的壓力下，去年他開始參加相親聯誼活動；而爸媽則要求他，找的另一半學歷不能太低，也禁止跟護理師交往，但重點是兒子根本追不到女醫師。

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對此，眼科醫師黃宥嘉犀利推斷，年輕男醫生這種情況，無非是一醜、二摳、三父母機車、四邏輯整個很怪，「我覺得主要關鍵在於，什麼樣的女生是他想要的，首先就是顏值高的，可是在女醫師這一群，憑良心講比較少，還有說真的...女醫師也想找可以仰望的男生。」

黃宥嘉直言，「其實不只男醫師，很多科技業人員，比如說他年收好幾百，可是他一整個人就是句點王，那這樣子到底要怎麼交往？你雖然年薪幾百萬，但我也是覺得這個金錢如我於浮雲，就沒辦法相處阿！」

她也提到，學歷高、年收高、自視高的人，通常不會覺得是自己的問題，「他會覺得是這個女生能夠談論的話題比較貧乏，她為什麼不能夠讓我引起興趣，可事實上我們真的覺得他很難聊。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

而律師馬在勤則中肯表示，「以目前台灣來講，醫學院學生算是天之嬌子，像這種條件越好的男人，我女兒去（交往），我會問她一句話，把名跟利拿掉，他還剩下什麼？例如他的幽默、他的體貼，這些東西都蠻抽象的，讓妳除了這兩個東西以外，有沒有繼續跟他持續下去的理由，而且是我喜歡這一個人，我覺得妳要有這樣的想法，才不會被那兩個主流價值沖昏頭，犧牲自己的一切。」

對此，網友們紛紛回應，「黃醫師下了四個總結笑瘋了」、「黃醫生一語突破盲腸」、「我是護理師，黃醫師真的很會觀察跟分析，醫師雖高學歷，的確有極少數醫師，讀書讀到跟正常人思維不一樣，講話怪怪的，活在自己世界裡無法融入社會，通常他們的人格是看不起其他人，較少同理心」、「馬律師講得太好了，去掉名利，妳還有嫁給他的理由嗎」、「馬律師的發言相當值得思考」。