娶不到老婆怪身分證「07」帶賽！單身男狂申訴1999...嚇壞公務員

▲新北市一名單身男娶不到老婆，認為是身分證號有07害的，非當事人照片。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名年近60歲的黃姓男子，因為始終找不到另一半因此改名3次，無奈仍無找到合適伴侶，他轉而認為是身分證字號「07（零妻）」害的，到戶所多次要求改號碼，但身分證改號的限制嚴格，黃男被拒絕，他不死心，再度申請第4次改名，由於已經超過額度也被拒絕，盛怒之下多次投訴1999與政風室，讓戶政人員是不堪其擾。

新北市這名50多歲光棍男，因為找不到另一半四處求神問卜，一連改了3次名字，就想求得一段好姻緣。由於已經達3次改名次數，今年3月起，他把矛頭指向身分證字號的「數字」不對，因為有「07」兩字，諧音就是沒有妻子的意思，表明就是要改號，讓自己結束長期孤身一人的困境。

戶政人員得知後，解釋改身分證號不像改名字有3次機會，而是僅有一次，且限制相當嚴格，若非尾數4或有3個4，以及諧音難聽者，才有機會改。黃男聽聞後不能接受！在戶所內與承辦人員發生爭執，最後才接受現實。

不過，黃男對於婚姻的憧憬沒有放棄，他再次將腦筋動到改名上面，申請第4次改名，但卡在台灣改名3次的限制，已經超過額度，遭戶所人員拒絕，他一氣之下投訴到1999，得到相同回覆依舊不放棄申訴，還狀告政風室，痛批公務人員懈怠職務，戶政人員們都飽受困擾。

新北民政局表示，身分證字號更改規定相當嚴格，除非尾數為「4」或第3到第8碼有「3個4」，或是證號有誤或重複，才能申請更改。另外申請改名一生也有3次的限制，請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源。