信義威秀旁無照駕駛被抓！媽寶男「對天抱拳」崩潰吼：大家救救我

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記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市信義區信義威秀旁16日凌晨發生一起事件！轄區員警巡邏時，發現一輛汽車保險桿毀損，便將人攔下，經查該名陳姓男子為無照駕駛，便予以舉發，沒想到在等待拖吊車到現場的過程中，陳男竟情緒崩潰，大聲呼喊，「救救我！」，令現場員警相當無奈，只好請他連繫媽媽到場。

回顧整起事發經過，信義分局警備隊員警於16日凌晨2時35分許，擔服巡邏勤務時，行經信義區松壽路與松壽路20巷口，發現一輛自小客車左前保險桿有毀損情事便下車攔查，經查，30多歲的陳姓駕駛，因開車違規記點太多被吊扣駕照，遂予以舉發，並依規定扣車。

▲媽寶男信義威秀旁被抓包無照駕駛，竟雙手抱拳崩潰喊「救救我」。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

不料，等候拖吊車到場過程中，陳男情緒激動，竟不斷向往來民眾大聲吶喊，「各位幫幫我啊，大家幫幫我，我很痛苦啊，拜託幫幫我，大家救救我」，引發旁人圍觀側目，一旁員警只好出聲安撫，並阻止他的失控行徑，「好了啦」、「叫你媽媽過來」。

但因陳男情緒久久無法平復，警方只好聯繫親屬到場安撫情緒，待該男情緒恢復平靜，員警告知相關權益及完成拖吊等相關程序後，勸導由親屬帶返離去。

警方指出，陳男無照駕駛事實明確，依違反道路交通管理處罰條例第21條1項4款無照駕駛告發，處6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並依法移置保管車輛。

信義分局呼籲，駕駛人應遵守交通法令，勿心存僥倖無照駕駛，萬一衍生交通事故，不僅害人又害己，切勿以身試法，以維護自身及其他用路人的安全。