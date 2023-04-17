鄭麗文喊快徵召侯友宜　狠酸朱立倫：讓選情不利又讓外界做文章

▲國民黨立委鄭麗文近日為徵召侯友宜選總統，槓上黨主席朱立倫 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統候選人懸而未決，國民黨立委鄭麗文直言，國民黨不可能提名非黨員參選總統，呼籲早日徵召新北市長侯友宜；未料卻遭黨主席朱立倫暗批，多做對團結有利的事，少做製造內鬥紛擾的事。鄭麗文今（17）日反批，懸而不決反而讓外界以為國民黨暗藏玄機，她還自嘲「沒有像黨主席那樣的智慧」、「黨主席這麼聰明，不要讓外界有做文章的機會才對」。她重申， 侯友宜已經「一枝獨秀、非侯莫屬」 ，早一步確立才有助團結以及進一步整合對話。

鄭麗文呼籲早日徵召侯友宜，黨中央則定調「侯友宜、郭台銘2選1」，朱立倫昨天也回應鄭麗文，稱徵召總統參選人的過程中，「多做一些團結有力的事情，少做可能製造內鬥紛擾的事情」，不只是總統候選人，立委也是如此，希望大家秉持這樣的心，少製造任何造成敵對的對象。

鄭麗文今日在立法院回應朱立倫，強調早日徵召侯友宜是黨員心聲，今天已經4月中，國民黨確定採行徵召制已有一段時間，黨內希望簡化徵召提名程序，不用初選，而現在國民黨最強母雞就是侯友宜，黨內態勢明確，「所以還在等什麼？不要再蹉跎了！」

鄭麗文強調，侯友宜一枝獨秀、非侯莫屬，早一步確立只會有助於團結，越是懸而不決，反而徒增很多不必要揣測，讓大家以為國民黨暗藏玄機，這才是不團結的來源。她強調，大家應該要進入戰鬥位置、槍口一致對外，但沒有完成提名的話，到底要如何作戰？這是強化上下團結一致的條件。

鄭麗文也說，確定候選人是誰，才有辦法進一步整合對話，否則這會變成毫無止境，讓大家焦慮不已，對選情造成重大傷害，希望黨中央呼應全黨上下的期盼。她強調，按照黨中央規劃提名機制分成3個階段，不只是大家關心第二階段整合泛藍，接下來還有第三階段整合非綠，她反問，「如果都沒有人跟我們合作呢？這會讓大家很焦慮，感覺程序沒完沒了，所以國民黨還是先要有自己的候選人。」

至於有媒體問到， 侯郭2選1是否暗藏朱立倫的機關算盡？鄭反酸說，「我沒有像黨主席那樣的智慧，不但讓選情不利，還讓外界做文章，黨主席這麼聰明，不要讓外界有這些機會才對。」另對於資深媒體人黃創夏透露黨內民調侯郭已經逆轉，郭領先2％，鄭麗文對此表示，不知道是否有這份民調，但從結果來說，她很難想像也很難接受。