民進黨17日至23日第一階段立委初選　一張圖看8選區對戰組合

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選最快17日開始民調，立委何志偉、市議員王世堅連日隔空交火，16日兩人首度同框且互相換LINE，結果何卻意外曝光王與民進黨中常委黃承國通話紀錄。對此，王世堅17日痛批，他要刪除何志偉的好友，「這樣的人不值得擔任朋友，也沒資格擔任我的朋友。」