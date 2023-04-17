民進黨17日至23日第一階段立委初選　一張圖看8選區對戰組合

▲民進黨17日至23日執行第一階段立委初選民調，共有8個選區。（圖／Chatgpt製表）
記者陶本和／台北報導
民進黨立委初選，將於17日至23日進行第一階段家戶電話民調，包括台北第二選區、台北第七選區、新北第一選區、桃園第四選區、台中第六選區、嘉義市、屏東縣第一選區，以及台東縣；至於第二階段，則會於本月24日至30日執行。
民進黨12日中執會時，審查2024年第11屆區域立法委員提名初選登記參選人資格，會後針對14個初選區何時進行民調進行抽籤作業。根據抽籤結果，第一階段將於4月17日至4月23日進行家戶電話民調，包括：台北市第二選區（台北市議員王世堅、現任立委何志偉）；台北市第七選區（台北市議員許淑華、北市議員洪健益）；此外還有新北第一選區（前市議員何博文、助理教授彭莉惠）、桃園市第四選區（律師范綱祥、麻辣教師蕭立妍、前立委余宛如）、台中市第六選區（市議員黃守達、江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、嘉義市（立委王美惠、議員黃露慧、前議員凌子楚）、屏東縣第一選區（立委鍾佳濱、議員陳明達）、台東縣等8個選區（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）。
至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷）、台南市第一選區（賴惠員、郭貞慧）。
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