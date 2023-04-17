快訊／民進黨立委初選民調今開跑　北市松信、新北淡水2區搶頭香

▲民進黨市議員許淑華登記參選台北市立委初選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選17日開跑，根據稍早抽籤結果，今天將執行台北市第七選區（信義、松山），該區新系市議員許淑華再次尋求提名機會，面臨英系市議員洪健益挑戰；另也將執行新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）民調，該區由湧言會前市議員何博文爭取出戰，不過2022參選市議員失利的淡江大學未來學研究所助理教授彭莉惠也登記參選。

民進黨本周開始進行第一階段立委初選民調，除了今天進行民調的兩選區，本階段還將進行台北市第二選區（立委何志偉、市議員王世堅）、桃園市第四選區（前市議員范綱祥、前立委余宛如、蕭立妍）、台中市第六選區（市議員黃守達、市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）、屏東縣第一選區（立委鍾佳濱、縣議員陳明達）、台東縣（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）。

至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、市議員彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）。

▲民進黨市議員洪健益登記參選台北市立委初選。（資料照／記者林敬旻攝）