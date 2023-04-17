加好友曝王世堅與黃承國通話紀錄　何志偉3度喊冤沒看到

▲民進黨立委何志偉車隊掃街前接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選激烈，立委何志偉、市議員王世堅連日隔空對嗆，兩人16日首度同框時加了Line，卻意外曝光王世堅與英系中常委黃承國曾通電話。對此，何志偉17日受訪喊冤說，「昨天第一時間還真的沒有看到，這就是一個意外插曲」，還說自己傳訊息提醒王世堅要多補充水分。

何志偉與王世堅昨天下午在台北葫蘆寺繞境掃街同台，成為初選選戰開打以來首度同框，何志偉當時協助王世堅加了Line好友，但媒體在捕捉現場畫面時，卻意外曝光王世堅曾用Line與黃承國通過電話的畫面，遭質疑是否有心之舉。

對此，何志偉今天上午啟動車隊掃街前受訪說，他昨天有傳訊息，請王世堅要多補充水分，身體要健康；至於昨天秀手機畫面證明已加好友，卻曝光通話記錄一事，何3度喊冤強調，昨天第一時間還真的沒有看到，這就是一個意外插曲。

媒體亦關注，王世堅日前發文強調「信賴台灣」是基本的，何志偉說，信賴台灣就是國會要安定，台灣要平安，國會要再加1席才是真正的信賴台灣，至於其他小我、私事就不再去評論了，「大我、小我要分清楚，大我就是要有大局，要有誠信」。

何志偉強調，他在地方的問政交得出成績單，包括發現金讓大家生活更支持、酒駕與詐騙防制、社會安全網等等，都努力做到了。