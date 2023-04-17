　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化縣今年41人車禍身亡　 超速、闖紅燈「這路口」最多

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局交通隊統計，今年全縣1至4月各類交通事故發生1萬2585件，比去年同期減少656件，車禍違規行為以闖紅燈及超速行駛造成41人死亡，易肇事路口，以彰化市金馬路2段與彰新路1段路口最高，警方為防制車禍發生，今天在21處危險路段設置告示牌，以數據提醒民眾行車務必小心，以免發生憾事。

▲彰化縣警局針對易肇事路段掛牌警示。（圖／彰化警方提供）

▲彰化縣警局針對易肇事路段掛牌警示。（圖／彰化警方提供）

彰化縣警局交通隊指出，依據交通部道安資訊查詢網道路交通事故顯示，彰化縣年迄今各類交通事故發生12,585件較111年同期減少656件，惟死亡41人較去年年同期增加3人，顯見交通事故死亡案件仍舊居高不下。

▲彰化縣易肇事路段。（圖／記者唐詠絮攝）

交通隊分析車禍死亡事故發生原因，路段占52%，路口占48%，其中設有號誌路口占43%、無號誌路口占比57%，車禍違規行為仍以闖紅燈及超速行駛為大宗，機車騎士因疲勞駕駛自撞死亡46人，占18.7%。其中3月份在大北斗地區溪州鄉及中山路與文化路口就發生2起機車因闖紅燈造成機車與騎士共4人死亡。

交通隊並於今天將「易肇事路段告示牌」高掛在路口上，這些告示牌除提供去年交通事故發生件數、傷亡人數，牌面也印上警徽，象徵警方防制事故守護用路人的決心，並藉此讓用路人容易辨識該路口為易肇事地點，提高注意力及警覺心，放慢行車速度減少事故發生。

▲彰化縣警局針對易肇事路段掛牌警示。（圖／彰化警方提供）

交通隊長林神改表示，警方除持續透過易肇事地點精準執法、分層分眾交安宣導及工程改善等策略加強防制交通事故發生，近期也透過大數據分析出21處易肇事路口，其中以彰化市金馬路2段與彰新路1段路口發生各類交通事故51件受傷31人最高。
縣警局長張國雄強調，警方除在21處交通事故熱點掛牌警示，後續會滾動調整及彈性增置告示牌，提供易肇事路段道安數據示警，提醒行經該區域民眾小心駕駛，也將持續走入社區加強宣導，並針對闖紅燈及超速等重點違規加強執法，呼籲民眾民眾開車前要充分休息，不要疲勞駕駛，行經無號誌路口務必遵守停、讓，可大大增加安全性。

▲彰化縣警局針對易肇事路段掛牌警示。（圖／彰化警方提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一團紫色對流出現！　鄭明典曝台灣上空強對流「會再晚點才開始」
獨／網紅名醫遭拘提　診所喊冤回應了
快訊／網紅名醫突遭搜索！　看診當場被帶走
全球最大藏壽司在台灣！　占地2000坪開幕時間曝
下波較強鋒面要來了！全台大補水　雨彈最強時間出爐
30年來大旱！「一滴水不剩」湖底裂開　樹木全乾枯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

直接進媳婦房挨罵「你這樣很像變態」　公公提告求償20萬吞敗

陸漁船囂張越界「狂撈2噸漁獲」蛇行逃　台中海巡強靠逮11人押回

獨／網紅名醫涉詐保被拘提　顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

彰化縣今年41人車禍身亡　 超速、闖紅燈「這路口」最多

搶折扣商品慘摔骨折！郵局女主管7個月不能上班　超商判賠81萬

嚇壞！陪女友人坐路邊休息　陌生男不斷靠近還持刀猛追

桃園阿北多次遭詐又來匯款　警嘆：配合騙你錢的人來騙我們？

新北環快遊覽車恐怖逆向！小貨車驚險閃過…目擊司機怒飆國罵

快訊／內湖掃射15槍作案機車找到了　被丟基隆河「退潮後現形」

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

鍾麗緹「直播突爆哭」爆婚變小12歲尪！ 張倫碩親上線：老婆妳別哭

直接進媳婦房挨罵「你這樣很像變態」　公公提告求償20萬吞敗

陸漁船囂張越界「狂撈2噸漁獲」蛇行逃　台中海巡強靠逮11人押回

獨／網紅名醫涉詐保被拘提　顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

彰化縣今年41人車禍身亡　 超速、闖紅燈「這路口」最多

搶折扣商品慘摔骨折！郵局女主管7個月不能上班　超商判賠81萬

嚇壞！陪女友人坐路邊休息　陌生男不斷靠近還持刀猛追

桃園阿北多次遭詐又來匯款　警嘆：配合騙你錢的人來騙我們？

新北環快遊覽車恐怖逆向！小貨車驚險閃過…目擊司機怒飆國罵

快訊／內湖掃射15槍作案機車找到了　被丟基隆河「退潮後現形」

在台灣吃牛排「只要300元」　日本人猛讚CP值高！內行曝便宜原因

100%紐西蘭純淨乳源「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」　冰沖熱沖「即溶好喝」全家大小都愛的醇濃美味

搶國際旅客！獎勵辦法公告了　5月發50萬份5千元消費金「採抽籤」

房價翻倍跳漲！　揭A7合宜宅4大社區屋主最賺錢實例

打卡釜山新地標！巨無霸甜甜圈咖啡廳遙望藍海、捕捉可愛膠囊列車

謝龍介鄭重表態：沒有規劃選北市立委

真的會傷心！研究曝「憂鬱增心臟問題」　醫：兩者相互影響

直接進媳婦房挨罵「你這樣很像變態」　公公提告求償20萬吞敗

一團紫色對流出現！　鄭明典曝台灣上空強對流「會再晚點才開始」　

餵食狗狗濕食的好處？4大重點告訴你！

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

社會熱門新聞

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

曾格爾勾串富商人夫對話曝　「一定要刪這個訊息喔」

曾格爾喊非小三　「壓垮最後一根稻草」關鍵證據

軍校生被退學　打贏訴訟又告國賠　

阿兵哥買房求婚　付完頭期款被分手

台女在馬國被撞　女駕駛身分曝光

即／彰化反廢校抗議雞蛋被抱走　村長氣到心臟病發

快訊／新竹貨車與機車碰撞！騎士命危

國道2號驚見「一整排機車」　警方回應了

即／新竹23歲男騎士被壓貨車下　血噴滿地送醫亡

演員改當員警出包　失控噴辣椒水判刑定讞

三重裸屍案！新店男完事回家被逮5萬交保

更多熱門

相關新聞

即／內湖掃射15槍作案機車　被丟基隆河找到了

即／內湖掃射15槍作案機車　被丟基隆河找到了

王姓知名節目製作人4月11日晚間在北市內湖區康寧路，遭變裝外送員的槍手近距離連開15槍，其中2槍貫穿左小腿及膝蓋。據悉，槍手作案用機車在南湖大橋附近，被丟進基隆河滅證，至於是否槍手本人所為或接應人，警方正進一步調查中。

抱走雞蛋畫面曝！村長反廢校怒喊：警察搶劫

抱走雞蛋畫面曝！村長反廢校怒喊：警察搶劫

三重裸屍案！新店男完事回家被逮5萬交保

三重裸屍案！新店男完事回家被逮5萬交保

拖機作業不慎！兩機擦撞「削破機鼻」　長榮航勤：暫停駕駛員勤務

拖機作業不慎！兩機擦撞「削破機鼻」　長榮航勤：暫停駕駛員勤務

即／新竹23歲男騎士被壓貨車下　血噴滿地送醫亡

即／新竹23歲男騎士被壓貨車下　血噴滿地送醫亡

關鍵字：

彰化金馬路交通隊肇事車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

直擊張立昂復出上工！

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面