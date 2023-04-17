彰化縣今年41人車禍身亡　 超速、闖紅燈「這路口」最多

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣警局交通隊統計，今年全縣1至4月各類交通事故發生1萬2585件，比去年同期減少656件，車禍違規行為以闖紅燈及超速行駛造成41人死亡，易肇事路口，以彰化市金馬路2段與彰新路1段路口最高，警方為防制車禍發生，今天在21處危險路段設置告示牌，以數據提醒民眾行車務必小心，以免發生憾事。

▲彰化縣警局針對易肇事路段掛牌警示。（圖／彰化警方提供）

彰化縣警局交通隊指出，依據交通部道安資訊查詢網道路交通事故顯示，彰化縣年迄今各類交通事故發生12,585件較111年同期減少656件，惟死亡41人較去年年同期增加3人，顯見交通事故死亡案件仍舊居高不下。

交通隊分析車禍死亡事故發生原因，路段占52%，路口占48%，其中設有號誌路口占43%、無號誌路口占比57%，車禍違規行為仍以闖紅燈及超速行駛為大宗，機車騎士因疲勞駕駛自撞死亡46人，占18.7%。其中3月份在大北斗地區溪州鄉及中山路與文化路口就發生2起機車因闖紅燈造成機車與騎士共4人死亡。

交通隊並於今天將「易肇事路段告示牌」高掛在路口上，這些告示牌除提供去年交通事故發生件數、傷亡人數，牌面也印上警徽，象徵警方防制事故守護用路人的決心，並藉此讓用路人容易辨識該路口為易肇事地點，提高注意力及警覺心，放慢行車速度減少事故發生。

交通隊長林神改表示，警方除持續透過易肇事地點精準執法、分層分眾交安宣導及工程改善等策略加強防制交通事故發生，近期也透過大數據分析出21處易肇事路口，其中以彰化市金馬路2段與彰新路1段路口發生各類交通事故51件受傷31人最高。

縣警局長張國雄強調，警方除在21處交通事故熱點掛牌警示，後續會滾動調整及彈性增置告示牌，提供易肇事路段道安數據示警，提醒行經該區域民眾小心駕駛，也將持續走入社區加強宣導，並針對闖紅燈及超速等重點違規加強執法，呼籲民眾民眾開車前要充分休息，不要疲勞駕駛，行經無號誌路口務必遵守停、讓，可大大增加安全性。