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踢拳賽炎上！苦主3次被攻下體「慘破蛋」急開刀　對手IG慶獲勝

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人IG）

▲T1踢拳拳擊積分邀請賽中，有選手多次攻擊對手下體 。（圖／翻攝自當事人IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

由台灣踢拳協會主辦的「T1踢拳拳擊積分邀請賽」15日舉辦，賽後卻有觀眾投訴，一名劉姓選手比賽時一直攻擊對手下體，導致對方睪丸破裂送急診開刀，劉男至今未致歉，連一通電話都沒有。此外，他也質疑為何裁判都未制止，「就算是比賽，也不能攻擊後腦或重要部位吧？」事件引發爭議。

投訴網友指出，該名劉姓選手賽中三次攻擊對手下體，現場裁判僅一次給休息時間，但都沒有制止踢擊行為，遭三次重擊的選手賽後緊急送醫，當晚立即進手術室開刀治療睪丸破裂。令他氣憤的是，劉男不僅沒有致歉，連一通電話都沒有，「就算不是專業的拳手或資深的運動人士，也都知道就算是比賽也不能攻擊後腦或重要部位吧？」

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他也對現場的裁判和場館提出質疑，「在場高手雲集，卻都沒有人發現不恰當的進攻手段嗎？」氣得開酸，「下一個跟他對上的選手，是要準備半身不遂了吧？」

▲▼ 。（圖／翻攝自劉男IG）

▲劉男IG湧入負評。（圖／翻攝自劉男IG）

劉男賽後還在IG欣喜發文，「T1精英組積分賽，第二回合TKO獲勝」，不過貼文瞬間炎上，遭洗板狂罵，「如果是以下體為目標確實挺準的喔！你的教練有教怎麼做人嗎？沒有一句道歉」、「多次攻擊對手下體，導致對手下體開刀，這樣贏的很光彩嗎？」

至於受傷當事人則在IG表示，「關於4/15號的比賽我有話要說」，坦言技擊運動是高風險運動，「身為一個選手，最討厭的就是受傷了，不管是比賽受傷或者是訓練受傷。」

回想當日，因為裁判跟對手的疏失造成他睪丸破裂，他認為對手也許不是故意，但3次真的太多了，「並且，對手也沒有在賽後對於他的疏失道歉，這是嚴重缺乏武德的精神。」他強調，希望大家可以重視這件事，讓上場選手都能好好保護對方，否則下次可能還是會有其他人受到一樣的傷。

 

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