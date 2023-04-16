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包皮割一半突加價！30歲男醒來氣死　衝診間「刀捅醫生胸口」殺死他

▲▼男子做私密手術因收費過高殘忍殺害醫生。（圖／翻攝自微博）

▲男子做私密手術因收費過高殘忍殺害醫生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西一30歲黃姓男子去年因為生殖器上出現不明顆粒，懷疑自己得梅毒或愛滋病，趕緊去求醫，之後在手術中被加價，心生不滿於去年6月21日，持刀衝進診間捅死梅姓醫生。4月14日，柳州中院對「割包皮殺醫案」作出一審判決，兇手犯故意殺人罪判處無期徒刑。

據《澎湃新聞》報導，家住柳城縣的黃男今年30歲，去年6月20日，因為生殖器上出現不明顆粒，網上尋診後聯繫上一名自稱是柳州魚峰區甲醫院的李某某醫生，並約好次日到該醫院做檢查。

次日一早，黃男與父母搭乘計程車，卻陰差陽錯來到附近的乙醫院，黃男向前台詢問，「李某某是不是這個醫院的醫生？」後被前台帶去給53歲的梅醫生接診並主治，確定治療方案。

「沒事，只是生殖器的炎症」，梅醫生檢查診斷後，由其他醫生給黃男做了包皮環切術等，醫療費用一共1.2萬餘元（人民幣，下同），梅醫生告訴黃男父親，手術很成功。

傍晚，術後留院觀察的黃男查看父親的手機，發現支付了許多錢。原來，黃男動手術時，醫護人員告訴他父親，生殖器只通了一半，恢復正常需要疏通80%。此時，黃男躺在手術台上，父親只好又去交了「優惠套餐」的錢。

隨後，黃男接到原來預約醫院醫生的電話，他氣憤不已，「全是一路貨色，都是騙人的！」他感覺被坑，認為所在的乙醫院不是想去的甲醫院，而且自認只是醫治生殖器顆粒，卻被做了包皮手術，認為被梅醫生欺騙，還被亂收費。黃男越想越氣，對梅醫生心生怨恨，覺得對方不是好人，產生殺人之心。

黃男藉口去買水，實際卻去醫院外的商店買了一把水果刀。19時40分許，黃男帶刀在醫院2樓醫生辦公室找梅醫生，並朝梅醫生胸部連捅多刀。隨後梅醫生逃出辦公室，卻被黃男一路追捅到1樓大廳，後逃到1樓副院長辦公室內躲避。黃男停止侵害，刀被父親奪走交由他人，藏在花盆後面。

雖然沒人阻攔，但黃男並沒有逃走。公安接現場群眾報警後到達，將停留在大廳的黃男抓獲。黃男神情緊張，一言不發，當時不能有效與警員溝通。23時許，梅醫生經搶救無效後大出血死亡。

魚峰區衛健局去年8月22日作出行政處罰決定認定，醫院診療黃男過程中，存在使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作的行為，以及未按規定填寫患者的病歷資料的行為，責令醫院整改並給予警告，處以7.1萬元罰款。魚峰區市場監督管理局10月24日作出行政處罰決定書，認定醫院在對黃男治療過程中，存在自立激光除診術等收費項目，以及對手術中的項目通過分解方式收取醫療服務費的違法行為，責令醫院改正，罰款8萬元。

今年4月14日，柳州市中級人民法院對去年發生的割包皮殺醫案作出一審判決，黃男犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，賠償被害醫生家屬經濟損失6.7萬餘元。

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