境外空污來襲！西半部明達「紅色警戒」　預估周三才好轉　

▲境外空污持續籠罩台灣，明西半部局部地區恐達「紅色警戒」。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

環保署指出，今（16日）空氣品質受昨日東北風挾帶境外污染物移入影響，加上今日台灣環境偏東風，背風面的西半部吹西風， 導致境外污染物混合本地污染物影響，污染物累積，空氣品質不佳。依今天下午4時最新監測結果，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級；北部、中部、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。預估要到19日（周三）空氣品質才會逐漸好轉。

依環保署監測資料及氣象局今天下午4時資料顯示，明（17日）環境風場為偏東風，西半部位於背風側，中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

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環保署指出，這種氣象條件造成空品不佳將持續至18日（周二），預計19日（周三）起南風增強，擴散條件好轉，空氣品質逐漸改善，為普通至橘色提醒等級。

環保署表示，面對此次空品不良狀況，已持續協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，台中、麥寮、興達及協和等電廠從12日至今日15時，總計已降載電量達4億度，換算硫氧化物減量170公噸，氮氧化物減量142公噸，懸浮微粒減量4公噸，約等於以燃煤機組提供新北市（160萬戶）23天所需電量造成的排放量。

環保署說，各地方政府也持續執行各種應變作為，包含執行511家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，露天燃燒巡查共76次，營建工地加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共432處，針對主要幹道及車輛密集道路洗掃，餐飲業巡查（含通報）家次510家次，路邊攔檢（查）車輛達5萬輛，並向民眾宣導防護措施等。





▲三日空品區預報。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）