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泰國清邁「空污飆危險等級」　當局急宣布：待在室內、居家辦公

▲▼ 泰國清邁。（圖／達志影像／美聯社）

▲清邁被列為世界上空污最嚴重的主要城市，超越印度德里和巴基斯坦的拉合爾等常上榜的空污大城。（圖／達志影像／美聯社）

中央社泰國清邁7日綜合外電報導

泰國北部旅遊勝地清邁近幾週受到森林大火及農民焚燒農作物殘梗影響，PM2.5空氣污染濃度濃度飆升至危險等級，當局今天緊急敦促民眾待在室內，並在家中工作。

法新社報導，空氣監測網站IQAir今天將清邁列為世界上空污最嚴重的主要城市，超越印度德里（Delhi）和巴基斯坦的拉合爾（Lahore）等常上榜的空污大城。

根據IQAir公布的數據，清邁的細懸浮微粒（PM2.5）濃度是世界衛生組織（WHO）年度指引的66倍之多。

PM2.5是一種比髮絲還要細小的微粒，小到可以進入血液當中，被列為最危險的空污物質。

清邁省省長龐西蒂塔翁（Nirat Pongsittitavorn）發表聲明，敦促民眾待在室內並在家中工作，以「保護自己並減少PM2.5微粒對健康的影響」。

泰國自今年初以來，就因空氣污染濃度飆升而難以呼吸，季節性農業焚燒占了部分原因。

據泰國公共衛生部指出，今年以來已有將近200萬人因空污誘發呼吸道疾病需要住院治療。

不只清邁，泰國官員今年2月也曾因首都曼谷被有害霧霾壟罩而提出相同警告。

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