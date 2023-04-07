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三菱電機「氣場大師」駕到！全方位優化居家空間品質守護健康

▲▼氣場大師,氣場,居家環境,空氣品質,毛小孩,匠心,三菱電機。（圖／記者錢雅慧攝）

▲秉持匠心精神的三菱電機，近日提出全新「氣場大師」概念，透過陣容強化的全方位空調家電產品，讓口罩解禁後的生活「無限循環」清新空氣與正向能量。（圖／記者錢雅慧攝，下同）

消費中心／綜合報導

近幾年，台灣日趨嚴重的空污問題加上海島型氣候型態，冷熱溫差、濕度變化高，導致過敏人口愈來愈多。三年多的疫情，也讓擁有「空氣專家」美譽的三菱電機研究調查後發現，民眾健康意識提升的同時，隨著待在家裡與親人、毛小孩相處的時間變多，對空氣清淨、除臭與通風循環的需求也日益提高。因此，向來以「匠人精神」深植人心的三菱電機，為了更進一步守護台灣民眾的生活及空氣品質，針對居家環境問題常見的溫度、濕度、流通度、潔淨度與保鮮度等五大指標，透過多種智慧家電的全方位解決方案提出「氣場大師」創新概念，以「一淨、二靜、三循環」為重視幸福感受與家庭生活的民眾，在疫情後全方位提升環境氣場，提升居家時光舒適感，進一步守護全家人的身心健康並促進關係正向循環。

▲▼氣場大師,氣場,居家環境,空氣品質,毛小孩,匠心,三菱電機。（圖／記者錢雅慧攝）

▲▼溫度、濕度、流通度、潔淨度與保鮮度為居家生活幸福體驗的五大指標，透過三菱電機「氣場大師」概念全系列智慧家電產品，為空間打造「一淨、二靜、三循環」，讓清新高品質空氣無限循環並流淌至居家每個角落，建立家中好氣場。

▲▼氣場大師,氣場,居家環境,空氣品質,毛小孩,匠心,三菱電機。（圖／記者錢雅慧攝）

「氣場大師」來坐鎮！創造「看不見」的居家氛圍幸福感UP
生活質感的營造不僅於是眼睛可見的家具裝潢，看不見卻分秒感受到的空氣品質才是重點！這一點對於家有敏感族群、毛小孩的家庭來說，更是心有戚戚焉！空氣中細微的過敏原、細菌與病毒等有害物質，有了三菱電機「氣場大師」來坐鎮，在開春之際，透過最佳化室內空氣打造「好的氣場」，才能最佳化「人的感受」，為家人帶來滿滿的元氣，讓好氣場接二連三發生，創造讓幸福感UP的關係「善循環」，並藉由升級再強化的家電陣容，由內而外帶來舒適健康的高質感ME TIME生活。此外，提升生活質感與享受不用花大錢，透過三菱電機空調家電產品亮眼的節能表現，更能為民眾節能省電，成為家家戶戶的省錢大功臣！

貓咪主子也懂的高品質！三菱電機暖心打造「看得見」的美好氣場
三菱電機發現，愈來愈關心居家空氣品質的台灣民眾，出發點不只是為了自己與家人，更是為了陪伴在身邊的毛小孩們，空污與過敏原不只影響人類，也會影響寵物們的身心健康。近來，台灣三菱電機特別與「新屋貓舍義工團」合作，帶入「氣場大師」概念並以旗下四款明星產品，用獨家產品技術為浪浪們打造最適宜的溫濕度、流通度、潔淨度與保鮮度指標，不僅幫助義工們更輕鬆打理貓舍環境，更有效提升貓舍裡一百多隻浪貓的生活品質、健康與認養率，讓「善循環」更加具象化，美好氣場看的見。

無論是想抵禦寒流、空污或炎熱空氣，或是避免家中嬰幼兒與毛小孩亂跑出門造成危險，許多民眾的家中經常跟新屋貓舍一樣選擇把門窗關緊緊，這時有了三菱電機「Lossnay全熱交換器」即使不開窗也能引進室外新鮮空氣、排出室內汙濁空氣，24小時讓清新空氣循環在空間每個角落；至於台灣不分四季都相對潮濕的氣候，就需要運用集空氣清淨、除濕與除臭三效合一的三菱電機「空氣清淨除濕機」，維持貓舍最適宜的濕度，同時清除毛屑、帶走異味，讓每隻貓咪的皮膚都能健康不起濕疹，靜音低分貝運轉更讓主子們能舒舒服服地休息不受干擾。

▲▼氣場大師,氣場,居家環境,空氣品質,毛小孩,匠心,三菱電機。（圖／記者錢雅慧攝）▲三效合一的空氣清淨除濕機，以低音運轉，維持貓舍最適宜濕度並帶走異味，提升室內空氣品質與舒爽，為人寵打造高品質靜音生活。

▲▼氣場大師,氣場,居家環境,空氣品質,毛小孩,匠心,三菱電機。（圖／記者錢雅慧攝）

▲為提供主子良好的活動空間，三菱電機「空清循環扇」採用天花板嵌入式設計，並以獨家Plasma Quad D電漿技術，達到高效抑菌、集塵及除臭效果。

▲▼氣場大師,氣場,居家環境,空氣品質,毛小孩,匠心,三菱電機。（圖／記者錢雅慧攝）

▲擁有獨家超冰保鮮技術的電冰箱，餐餐保持貓食的新鮮度，守護貓咪的腸胃與健康。

此外，再搭配以三菱電機獨家Plasma Quad D電漿技術達除臭效率80%，抑制病毒、細菌、PM2.5也高達99%的「空清循環扇」，加倍解決毛小孩家庭常見的異味與掉毛、落塵問題。這讓每天忙進忙出的貓舍義工都有感地表示，無論從呼吸或地上毛屑量都可以感覺到，粉塵和貓毛都大幅減少，再加上空清循環扇能有效將淨化後的好空氣循環至空間每個角落，讓義工們更能抱著愉快的心情，在清爽的環境中照顧每隻貓咪，提升人寵之間的關係正向循環。至於與空氣品質同等重要的飲食，也靠著能精準控溫保持食材新鮮營養、擁有獨家超冰保鮮技術的三菱電機電冰箱和冷凍櫃，餐餐保持貓食的新鮮度，守護貓咪的腸胃與健康。雖然「空氣」看不見，但貓舍裡一隻隻精神抖擻、盡情呼嚕撒嬌的貓咪們，以及洋溢著滿意微笑的義工，完美體現「看得見」的美好氣場。

開工以來還是覺得事業生活卡卡不太順？別忘了在家保持「好空氣」、「好環境」，就是同步帶動「好氣場」的重要關鍵。與其拜神，不如讓三菱電機智慧家電神助攻，恭迎「氣場大師」每天在家坐鎮，一次滿足家中高品質的溫度、濕度、潔淨度、流通度及保鮮度五大美滿生活指標，全面提升家中空間好氣場，守護現代人最需要的ME TIME生活。

詳情請見三菱電機官網：https://www.mitsubishielectric.com.tw/hvac

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