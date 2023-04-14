空氣品質超糟！專家示警「4件事」注意了　小心癌症找上門

▲環保署提醒，西南部空品達到紅色警示等級。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

環保署今（14）早觀測，從彰化到屏東共有23個測站空氣品質達到紅色警示等級，包括中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級，而紅燈代表「所有族群應減少在戶外活動」。對此，毒理專家招名威建議4個動作，減少人體和髒空氣交換的機會。

招名威在臉書示警，「今天的空氣品質很糟」建議大家「把口罩都戴上、空氣清淨機都打開、門窗不要開太大、也不要在室外運動」，減少和髒空氣交換的機會，不做人體清淨機。他強調，不抽菸、不喝酒、不熬夜，但高血壓、中風、肺腺癌等會默默找上門，都是不知不覺中慢慢累積而來的。

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由於今日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平風速偏弱，混合層偏低垂直擴散條件差，污染物易累積，根據環保署今天上午10時觀測資料，從彰化到屏東共有23個測站空氣品質達到紅色警示等級，環保署提醒，今天中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級，而紅燈代表「所有族群應減少在戶外活動」，請民眾注意。

由於近期中國大陸發生沙塵暴，空氣汙染物順著台灣海峽的西北風移入，導致昨天西部的彰化、雲林等中部縣市，在午後空氣品質持續惡化，而環保署預估這波境外空污將持續到明天。

▲從彰化到屏東共23個測站亮紅燈。（圖／記者許敏溶翻攝）