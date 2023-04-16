水保局改建廢棄校舍再利用　打造全齡友善環境

▲ 菜舖社區正義國小改造為「作伙吃有厝味」老人食堂，共餐共學相互照顧。（圖／蔡吉隆理事長提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院農業委員會水土保持局與布袋菜舖社區攜手合作，共同整修超過30年的舊正義國小校舍，將社區照顧需求融入設計中，營造出友善休憩的無障礙環境、互利互惠的食農場域及提供青農創作的發展空間，廢校成功轉型為社區重要的綠色照顧場域與青農發展基地，獲得2022建築園冶獎肯定，今年再拿下111年優良農業建設工程獎優等殊榮！





嘉義縣布袋鎮菜舖社區發展協會蔡吉隆理事長表示，正義國小是陪伴在地居民成長的母校，也是社區共同的情感記憶。感謝水保局及嘉義縣政府投入農村再生資源，讓校園從照顧長輩的心出發，轉型為共耕共食、教學體驗及休閒遊憩的舒適活動空間，近期也引入朝陽科技大學老師與學生進駐改造為果菜小舖等多元彈性空間，果菜小舖開張後可協助銷售社區農產，帶領社區開啟老中青三代的新互助生活，朝向「老有所依、壯有所續」的永續願景繼續邁進！

水保局南投分局陳榮俊分局長說明，正義國小校舍經過修繕整理，結合在地食材與文化特色，是發展綠療育、綠陪伴等綠色照顧的最佳場域；校舍外空間重新規劃為人與自然共存共榮的生態觀察區及友善耕作區，提供在地品牌「菜舖好農」推動食農教育體驗的多元機能；串聯校舍與校園間的地景通道則以人為本思考，特別重視設施的透水、止滑與平整性，並保留視覺自然化，讓耕作、運動、玩耍都有愛無礙。社區居民從0到99歲，都能在正義國小享受幸福好生活！

綠色照顧陪伴長輩擁抱樂活人生 走訪布袋菜舖感受再生活力

水保局李鎮洋局長指出，高齡化是臺灣農村面臨的挑戰，水保局除持續投入軟硬體設施改善、營造友善生活環境，使長者能相互照顧、健康老化，也希望透過產業發展促進青壯年人力回留，建構永續循環的「綠色照顧」網絡。成功「復校」的正義國小是在地居民團結、堅持與人情味的展現，社區亦推出有採果樂、風味餐、文化導覽等特色體驗遊程，邀請國人走訪布袋菜舖，從淡淡的菜脯香裡發現農村再生的感動！