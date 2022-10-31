豪雨炸北台　土石流警戒再擴大「3縣市96溪流警戒」

▲豪雨不斷，土石流警戒再擴大。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

受到颱風外圍環流及東北季風影響，豪雨強降北部山區。農委會水土保持局今天（31日）晚間持續針對宜蘭縣、新北市、花蓮縣發布土石流警戒，警戒潛勢溪流更擴大到96條，多數集中宜蘭縣、新北市山區，提醒民眾進行必要撤離與避難。

農委會水保局指出，根據最新的觀測資料，宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、寒溪村、復興村，南澳鄉金岳村、碧候村、東岳村、澳花村，冬山鄉大進村，蘇澳鎮東澳里；花蓮縣秀林鄉和平村，以及新北市瑞芳區光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里，汐止區東山里等，有46條潛勢溪流，已達「紅色警戒」，實際降雨已達土石流警戒基準值，地方政府應勸告或強制其撤離，並進行適當安置。

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此外，水保局也針對宜蘭縣員山鄉中華村，大同鄉崙埤村、松羅村，南澳鄉金洋村，冬山鄉得安村、中山村、安平村、東城村、太和村，三星鄉拱照村、集慶村、天山村；花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、崇德村，以及新北市雙溪區三貂里、泰平里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里等，3 縣市共50條潛勢溪流，發布「土石流黃色警戒」，當地預測雨量已經大於土石流警戒基準值，地方政府應進行疏散避難勸告。