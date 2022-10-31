　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨炸北台　土石流警戒再擴大「3縣市96溪流警戒」

▲豪雨不斷，土石流警戒再擴大。（圖／農委會水保局提供）

▲豪雨不斷，土石流警戒再擴大。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

受到颱風外圍環流及東北季風影響，豪雨強降北部山區。農委會水土保持局今天（31日）晚間持續針對宜蘭縣、新北市、花蓮縣發布土石流警戒，警戒潛勢溪流更擴大到96條，多數集中宜蘭縣、新北市山區，提醒民眾進行必要撤離與避難。

農委會水保局指出，根據最新的觀測資料，宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、寒溪村、復興村，南澳鄉金岳村、碧候村、東岳村、澳花村，冬山鄉大進村，蘇澳鎮東澳里；花蓮縣秀林鄉和平村，以及新北市瑞芳區光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里，汐止區東山里等，有46條潛勢溪流，已達「紅色警戒」，實際降雨已達土石流警戒基準值，地方政府應勸告或強制其撤離，並進行適當安置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，水保局也針對宜蘭縣員山鄉中華村，大同鄉崙埤村、松羅村，南澳鄉金洋村，冬山鄉得安村、中山村、安平村、東城村、太和村，三星鄉拱照村、集慶村、天山村；花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、崇德村，以及新北市雙溪區三貂里、泰平里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里等，3 縣市共50條潛勢溪流，發布「土石流黃色警戒」，當地預測雨量已經大於土石流警戒基準值，地方政府應進行疏散避難勸告。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！　爆汗大口喘氣
姊姊洋裝梨泰院被扯碎！「突多出黑衣」　她發尋人文道謝
國軍向美購「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝
詐仔仔嬌妻3447萬！　無良閨蜜現身
快訊／台23線土石流封閉！替代道路有夠遠
爽中40億秒退休買豪宅！　8年後他一句話讓眾人傻眼
快訊／反骨語謙「公開孕肚照」！　直接宣布寶寶性別
快訊／豪雨炸台　土石流警戒再擴大「3縣市96溪流警戒」
快訊／入夜炸雨彈！　11縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

江賢二藝術園區限定開放！30年不賣畫老了才成名　粉絲見本人哭了

社畜小白必學！5招在公司訓練「觀察力」　從簽名欄看出對方的自尊心

豪雨炸北台　土石流警戒再擴大「3縣市96溪流警戒」

快訊／11縣市豪大雨特報！宜蘭縣恐有超大豪雨　入夜炸雨彈

踩踏事故「保命7關鍵」　網紅揭1動作護胸腔：保持空間呼吸

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

「神木下婚禮」見證二代返嘉　15對新人細雨中體驗鄒族婚禮

不聯絡代表不愛？12星座男「3種時候」只是怕打擾到你

年底2個月走大運！3星座迎來「升職+加薪」...還有望一夕暴富

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

江賢二藝術園區限定開放！30年不賣畫老了才成名　粉絲見本人哭了

社畜小白必學！5招在公司訓練「觀察力」　從簽名欄看出對方的自尊心

豪雨炸北台　土石流警戒再擴大「3縣市96溪流警戒」

快訊／11縣市豪大雨特報！宜蘭縣恐有超大豪雨　入夜炸雨彈

踩踏事故「保命7關鍵」　網紅揭1動作護胸腔：保持空間呼吸

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

「神木下婚禮」見證二代返嘉　15對新人細雨中體驗鄒族婚禮

不聯絡代表不愛？12星座男「3種時候」只是怕打擾到你

年底2個月走大運！3星座迎來「升職+加薪」...還有望一夕暴富

金鐘男配被隔離「脫光訊愛小三」　正宮插撥查勤下場GG了！

江賢二藝術園區限定開放！30年不賣畫老了才成名　粉絲見本人哭了

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

火腿公告王柏融退團　助總：育成約也是機會

【廣編】新生代藝人陳妤與北市學生上「最有趣健教課」　鼓勵女孩男孩暢聊月經！

寂寞覺得冷...柴柴無辜「獨坐沙發」呆愣　媽心疼捨不得出門

梨泰院遇難藝人也遭殃！　傳「名人出現導致推擠釀禍」酸民瘋獵巫

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

新北第一選區6搶4　藍綠白爭關鍵一席

孕婦臨盆20分鐘到院車程　警急開道助送醫10分鐘抵達

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

颱風榕樹生成！最新路徑圖出爐

護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

3星座女「越老越吃香」！第1名天蠍追求者一大堆

請喪假被主管嗆：人力要我想辦法？　他超無奈

梨泰院逾4000人失蹤！他認為「太詭異」

梨泰院慘況在眼前！女孩臉色死白　他伸手摸臉確認意識

路邊整排樹「掛滿尿袋」！內行公布解答

台東發生「規模5.0地震」　最大震度4級

女住戶半夜大吼！鄰居制止方式超奇葩

6縣市豪雨！共伴今最強　全台連下2天

快訊／豪大雨擴10縣市　2地區防致災降雨

11縣市豪大雨特報　入夜炸雨彈

更多熱門

相關新聞

今晚防強降雨！周末北台灣又變天

今晚防強降雨！周末北台灣又變天

今晚到明天白天持續受到颱風環流及東北季風共伴效應影響，北部、東半部降雨機率高，大台北地區、基隆北海岸、東北部有局部大雨或豪雨，周三東北季風減弱，各地氣溫回升，不過周五又有東北季風南下影響，北台灣再度轉濕涼，壞天氣將一路延續到下周一。

不斷更新／宜蘭2校停班停課！全台各縣市一覽

不斷更新／宜蘭2校停班停課！全台各縣市一覽

豪雨炸不停　土石流警戒再擴大「3縣市59溪流警戒」

豪雨炸不停　土石流警戒再擴大「3縣市59溪流警戒」

烏來連日豪雨土石崩塌　107線17.5K道路被埋

烏來連日豪雨土石崩塌　107線17.5K道路被埋

颱風榕樹生成！最新路徑圖出爐

颱風榕樹生成！最新路徑圖出爐

關鍵字：

土石流豪雨水保局颱風

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面