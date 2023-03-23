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搭疫後國旅熱潮　水保局「優遊農村」評鑑助攻...業者熱烈響應

▲搭疫後國旅熱潮，水保局「優遊農村」評鑑助攻。（圖／記者游瓊華攝）

▲搭疫後國旅熱潮，水保局「優遊農村」評鑑助攻。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

疫情過後國內旅遊大爆發，農委會水保局為推廣全臺灣優質的農村體驗，並輔導提升農村體驗業者的特色與服務量能，日前特地舉辦評鑑說明會，會中除介紹評鑑的資格、流程與評鑑內容外，更說明通過評鑑後，可獲得的輔導與推廣資源，獲全台經營農村旅遊體驗的業者熱烈響應。

▲搭疫後國旅熱潮，水保局「優遊農村」評鑑助攻。（圖／記者游瓊華攝）

▲水保局副局長林長立表示，每隔2年都會舉辦1次優遊農村體驗品質評鑑。（圖／記者游瓊華攝）

水保局副局長林長立表示，每隔2年都會舉辦1次優遊農村體驗品質評鑑，透過評鑑的四大指標與內容，引導農村業者檢視自身於體驗環境、行程特色、經營管理及環境社會責任等4大面向的完備性與競爭力，並依分級分眾策略協助通過評鑑者，導入各項精進與優化的軟硬體資源，逐步扶植發展成具在地特色且符合旅遊市場趨勢的農村體驗。

這次優遊農村體驗品質評鑑說明會，吸引滿滿人潮，座無虛席。水保局說，今年度的評鑑指標內容，呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，增列環境友善及生態保育、友善多元群體作為、低碳飲食、再生能源或節水節能，以及設施維護管理等永續概念，評鑑作業簡章也已經官網公告，即日起受理申請，至112年4月23日截止報名，歡迎全台農村業者踴躍報名。

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