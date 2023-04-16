買香蕉被列恐怖份子　足球員「判自己火刑」抗議警察不公自焚亡

▲這起事件發生在伊薩維的家鄉哈夫茲（Haffouz）。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

北非國家突尼西亞35歲職業足球員伊薩維（Nizar Issaoui）為了香蕉價格與水果攤販發生爭執後，被警方認定是恐怖份子，他為了抗議警方不公，先在臉書發文說要「判自己火刑」，接著點火自焚。家屬證實伊薩維已於13日過世，如今事發當下的畫面已在網路上流傳。

綜合BBC、衛報等報導，伊薩維當時與水果攤販發生爭執的主因就是香蕉價格，攤販以每公斤10第納爾（約新台幣100元）的價格販售。他在臉書透露，「就因為和一個用10第納爾賣香蕉的人吵架，在警局被控是恐怖主義，恐怖主義就為了一個關於香蕉的抱怨……我沒有力氣了，要讓國家警察知道判決就會在今天執行。」

伊薩維以激進行為抗議警方不公，在臉書上發文說要判自己火刑，接著點火自焚，現場群眾嚇得尖叫。事後，他被送往當地醫院，接著轉送至首都突尼斯（Tunis）燒傷專科醫院，但仍於13日過世。家人里亞德（Ryad）透露，伊薩維是三度燒傷，葬禮14日舉行。

伊薩維死訊傳出後，哈夫茲街頭13日晚間出現抗議群眾，年輕示威者向警方丟擲石塊，外傳有人衝進警察局，警方使用催淚瓦斯驅趕。在14日的葬禮上也發生類似衝突，數百人在葬禮開始前聚集在伊薩維家門外。事發至今，突尼西亞政府未回應此事。

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