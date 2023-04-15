小雞身上灑調味粉「活生生」丟進氣炸鍋　美男大生PO殘忍炸雞影片

▲美國男大生拍攝「製作炸雞」的教學影片，疑似將活生生的小雞拿去氣炸。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國肯塔基州路易斯維爾大學（University of Louisville）一名男大生在網路社群平台上PO影片，他將一隻活生生的黃毛小雞灑上調味粉，直接送入氣炸鍋，甚至在字幕打上「如何製作炸雞，右滑看結果」。影片被轉發到Reddit論壇後引發爆炸性譴責聲浪，校方表示嚴正關注此事件，並已通知相關部門進行調查。

根據「路易斯維爾信使日報」（Louisville Courier Journal）報導，這段令人不安的影片最初是透過IG用戶的限時動態上傳，有網友於8日將影片重新轉發至傳至Reddit，並宣稱拍攝影片的人是路易斯維爾大學工程學院的男大生。影片中的男子將調味粉灑在活生生的小雞身上，另一段影片則顯示疑似是同一隻小雞被氣炸鍋「炸熟」。

▲男大生還上傳了把小雞吊在空中等令人不安的影片。（圖／翻攝自推特）

不僅如此，男子同時拍攝了其他殘忍影片，包含小雞被吊在天花板上、小雞被放進微波爐等畫面，但他宣稱這些小雞是機器人，最後還發了一則動態說「我很榮幸你們都相信這是真的，我花了很多功夫來設計這些。」不過，網友們對所謂機器人的說法並不買單，事件也引起了在校生與畢業生的注意，他們擔心學校會試圖隱瞞此事或是置之不理，於是協助將影片發送給多個校方單位。

路易斯維爾大學在幾小時後迅速在推特上證實，發文的IG用戶確實是學校的在學生，校方非常嚴肅地看待此類事件的通報，得知這起發生在校外的事件後已經立即將所有資訊轉達給相關部門，以利實施進一步調查。