　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立法禁用TikTok！美蒙大拿州議會「開第一槍」　違者恐遭罰30萬元

▲▼美國蒙大拿州通過法案，禁止應用程式供應商向個人設備提供TikTok下載。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國蒙大拿州通過法案，禁止應用程式供應商向個人設備提供TikTok下載。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國字節跳動公司創辦營運的智慧型手機短影音社交應用程式「TikTok」，因為在資安上存在疑慮，導致美國多個州政府單位禁用。不過，蒙大拿州卻率先通過法案，首次將禁止使用範圍擴及至州內一般人使用的個人設備上，違法者會被處以最高1萬美元（約新台幣30.5萬元），若州長簽署，則最快將於明年1月實施。

根據《BBC》、《CNBC》，美國蒙大拿州議會於當地時間14日以54票贊成、43票反對，通過了一項被稱為「SB 419」的法案，立法者透過該法案全面禁止州內透過個人設備下載使用TikTok，認為中國政府可能在幕後監視使用者或竊取國家知識財產權，蘋果公司App Store、Google Play等應用程式商店被禁止提供使用者下載TikTok。

若有企業違反規定，將會被州政府處以最高1萬美元的罰款，由司法部門執行。不過，若是使用者在法令通過執行前便已下載使用，則不在禁止使用規範之列。

一旦蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）簽署法案，則該法將於明年1月正式實施。

報導指出，蒙大拿州議會列出TikTok所潛藏的隱憂，包括鼓勵年輕用戶一同加入具危險性的「挑戰活動」，包括向移動中的汽車投擲石頭或其他物品、點燃鏡子後用自己的身體部位熄滅等。

據悉，先前美國拜登政府曾要求字節跳動（母公司）出售其在TikTok持有的股份，否則恐在美國遭到禁用。

儘管蒙大拿州位處美國西北方、是美國人口數最少的州之一，2020年僅突破100萬人口，但此舉卻還是引發疑慮。「科技巨頭聯盟」代表NetChoice的副總裁兼法律顧問薩柏（Carl Szabo）質疑，SB 419法案為美國開創危險的先例，政府可以在缺乏明確不當行為證據的情況下，禁止任何它不喜歡的事物。

TikTok發言人則強調，公司將會採取法律行動來阻擋禁令實施，交由法院決定SB 419法案是否違反美國憲法。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／竹聯幫創幫大老　心肌梗塞猝逝
快訊／高雄本土猴痘＋1！　男「四肢冒水泡」疑北部三溫暖群聚
郭台銘宣布「這天」說清楚！返台現身機場
快訊／五月天女歌迷宣告死亡
成龍被嗆「怎拍出這麼爛的電影」　遭當面要求：退票！
二哥自轟身亡！　玖壹壹春風低調捻香
快訊／李坤城頭七　臉書突PO文
快訊／郭台銘喊話：相信我！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度橋樑倒塌墜河！歡慶節日「百人瘋擠」超載　釀逾70死傷

小雞身上灑調味粉「活生生」丟進氣炸鍋　美男大生PO殘忍炸雞影片

台灣邦交國岌岌可危！巴拉圭「親中」候選人再喊斷交　留學生怕爆

立法禁用TikTok！美蒙大拿州議會「開第一槍」　違者恐遭罰30萬元

1小時伏地挺身3206下！平均1秒就完成1次　澳洲爸刷新金氏世界紀錄

連續11天不睡覺！　男驚「大腦進入新境界」：能看見另一個自己

中國傳拒絕重新安排布林肯到訪　問題出在「間諜氣球調查」

岸田遭襲！目擊者驚恐「想起安倍」　男嫌被捕沉默：律師來再說

Sony世界攝影大獎「AI生成圖片竟獲優勝」　創作者突衝上台曝真相

地穴隱居500天創紀錄！邊緣女「沒洗澡」時光停滯　不知俄烏戰爭

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

TORO逾10年沒上台表演！　幕後練舞公開...身手沒退步

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

印度橋樑倒塌墜河！歡慶節日「百人瘋擠」超載　釀逾70死傷

小雞身上灑調味粉「活生生」丟進氣炸鍋　美男大生PO殘忍炸雞影片

台灣邦交國岌岌可危！巴拉圭「親中」候選人再喊斷交　留學生怕爆

立法禁用TikTok！美蒙大拿州議會「開第一槍」　違者恐遭罰30萬元

1小時伏地挺身3206下！平均1秒就完成1次　澳洲爸刷新金氏世界紀錄

連續11天不睡覺！　男驚「大腦進入新境界」：能看見另一個自己

中國傳拒絕重新安排布林肯到訪　問題出在「間諜氣球調查」

岸田遭襲！目擊者驚恐「想起安倍」　男嫌被捕沉默：律師來再說

Sony世界攝影大獎「AI生成圖片竟獲優勝」　創作者突衝上台曝真相

地穴隱居500天創紀錄！邊緣女「沒洗澡」時光停滯　不知俄烏戰爭

印度橋樑倒塌墜河！歡慶節日「百人瘋擠」超載　釀逾70死傷

快訊 ∕ 女雨天攀「谷關七雄」馬崙山扭傷腳　搜救人員入山搜尋

劉兆玄赴「台商重鎮」昆山交流　探討如何融入大陸疫後復甦

研究：大腸癌患者過半有1症狀！　醫點名「男性要更小心」

快訊／高雄本土猴痘＋1！　40歲男「四肢冒水泡」疑北部三溫暖群聚

快訊／天團吉他手驚傳離世！享年46歲　愛爾蘭總統發文哀悼

創幫八大長老之首！竹聯幫「大川」心肌梗塞驟逝　享壽72歲

克維斯保送爆量仍有主宰力　餅總談火力復甦：投打要均衡

開久會漏水！他問「汽車天窗是否不實用」網兩派戰翻：多個東西修

睽違3年！台東縣府復辦員工體育活動　1500人參加

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

國際熱門新聞

身高188「全家最矮」！ 長腿正妹嘆：找不到男友

日幣3種面額「新鈔曝光」　將於2024年啟用

局長竟是狼　狂傳噴精照給女警

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

即／日相岸田演說中「傳爆炸巨響」！

女兒搶車位打架　媽開車勸架把2人輾死

襲擊岸田「24歲黑衣男」身分曝光！

街頭演說遇襲　岸田文雄發聲了！

網美搭遊樂設施太嗨　巨乳甩晃停不住

養ChatGPT有多難？1個月花光17.5萬家庭1年用電

美議員提案　禁提供外援給與台灣斷交國家

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

俄猛轟「巴赫姆特」烏軍部分撤出

地穴隱居500天創紀錄！邊緣女「沒洗澡」

更多熱門

相關新聞

傳北京拒絕布林肯訪中　原因曝光

傳北京拒絕布林肯訪中　原因曝光

英國金融時報今天報導，由於不確定拜登政府將如何處理中國氣球事件的調查報告，北京不準備重新安排美國國務卿布林肯在2月押後的訪中行程。

拜登決定尋求連任：近期內正式宣佈消息

拜登決定尋求連任：近期內正式宣佈消息

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

美：俄特種部隊「嚴重摧毀」　重建需10年

美：俄特種部隊「嚴重摧毀」　重建需10年

美密件曝：中國間諜氣球「至少還有4顆」

美密件曝：中國間諜氣球「至少還有4顆」

關鍵字：

北美要聞美國TikTok蒙大拿州

讀者迴響

熱門新聞

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

李燕停車場「40秒激吻片」曝光！

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

「大眼辣媽」34歲生9胎未結紮！

麵店「肉掉地上放回去」顧客嚇傻

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面