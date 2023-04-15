立法禁用TikTok！美蒙大拿州議會「開第一槍」　違者恐遭罰30萬元

▲美國蒙大拿州通過法案，禁止應用程式供應商向個人設備提供TikTok下載。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國字節跳動公司創辦營運的智慧型手機短影音社交應用程式「TikTok」，因為在資安上存在疑慮，導致美國多個州政府單位禁用。不過，蒙大拿州卻率先通過法案，首次將禁止使用範圍擴及至州內一般人使用的個人設備上，違法者會被處以最高1萬美元（約新台幣30.5萬元），若州長簽署，則最快將於明年1月實施。

根據《BBC》、《CNBC》，美國蒙大拿州議會於當地時間14日以54票贊成、43票反對，通過了一項被稱為「SB 419」的法案，立法者透過該法案全面禁止州內透過個人設備下載使用TikTok，認為中國政府可能在幕後監視使用者或竊取國家知識財產權，蘋果公司App Store、Google Play等應用程式商店被禁止提供使用者下載TikTok。

若有企業違反規定，將會被州政府處以最高1萬美元的罰款，由司法部門執行。不過，若是使用者在法令通過執行前便已下載使用，則不在禁止使用規範之列。

一旦蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）簽署法案，則該法將於明年1月正式實施。

報導指出，蒙大拿州議會列出TikTok所潛藏的隱憂，包括鼓勵年輕用戶一同加入具危險性的「挑戰活動」，包括向移動中的汽車投擲石頭或其他物品、點燃鏡子後用自己的身體部位熄滅等。

據悉，先前美國拜登政府曾要求字節跳動（母公司）出售其在TikTok持有的股份，否則恐在美國遭到禁用。

儘管蒙大拿州位處美國西北方、是美國人口數最少的州之一，2020年僅突破100萬人口，但此舉卻還是引發疑慮。「科技巨頭聯盟」代表NetChoice的副總裁兼法律顧問薩柏（Carl Szabo）質疑，SB 419法案為美國開創危險的先例，政府可以在缺乏明確不當行為證據的情況下，禁止任何它不喜歡的事物。

TikTok發言人則強調，公司將會採取法律行動來阻擋禁令實施，交由法院決定SB 419法案是否違反美國憲法。