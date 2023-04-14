　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德外長：台海「並非與歐洲無關」　歐盟對中立場一致

▲▼德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（圖／路透）

▲德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林13日專電

法國總統馬克宏發表認為歐洲不應捲入台海的爭議言論後，德國外長貝爾伯克在中國反駁說，全球貨運量有一半經過台灣海峽，台海局勢並非與歐洲無關，強調歐盟對中立場一致。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天在中國天津接受德國媒體聯訪時表示，台海情勢緊張並非跟德國和歐盟無關，每天全球的貿易量有50%、半導體有70%經過台灣海峽，台海保持自由開放符合德國利益。

她強調，對於全球、尤其德國這樣的工業國家來說，台海軍事升級將是「最糟的情況」，德國因此致力與夥伴合作降低台海緊張。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在9日訪中回程接受Politico Europe等媒體訪問時表示，歐洲應追求「戰略自主」，不該在台灣議題成為美國追隨者，「被捲入不屬於我們的危機」，這番言論引起歐美政壇譁然。

針對馬克宏發言給人歐盟對中立場不一的印象，貝爾伯克指出，馬克宏昨天才說法國的中國政策與歐盟一致，歐盟內部即便有不同意見，優點是在核心的利益和價值問題立場接近且追求共同戰略。

她強調，歐盟既然是共同市場，對中國這個最大貿易夥伴就不可能有不同立場，馬克宏與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一同訪問中國是「非常重要的訊號」。

貝爾伯克13日至15日首次出訪中國，明天將在北京會晤中國外交部長秦剛、前國家副主席王岐山、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等高層，俄烏戰爭和台海局勢可望成為雙方會談的重點。

貝爾伯克啟程前夕，德國外交部指控中國藉環台軍演加劇緊張局勢，「在我們的印象中，恐嚇性質的軍事動作等措施會增加意外軍事衝突的風險」。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
驚悚影片！中和「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎
快訊／前警界高官跟團旅遊　猝死越南
李多慧談「離開起亞虎」爭議！　曝來台原因：不是為了錢
春雨來了！　明變天「降雨熱區出爐」
H奶「兇版李毓芬」爆AV潛規則！　真相大反轉
新啦啦隊女神「慈妹」險遭襲乳！　邪惡視角曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越早上課「成績越差」！　新加坡研究：應取消大學生早八

歐盟最高外交官：維持台海和平　攸關歐盟對中國信任

德外長：台海「並非與歐洲無關」　歐盟對中立場一致

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

率團訪台遭中國制裁　美眾院外委會主席：榮譽勳章

波蘭總理暗批馬克宏短視：烏戰敗中國恐馬上犯台

五角大廈洩密案　FBI逮捕21歲國民警衛隊員

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點、台積電ADR漲0.21%

北韓今晨宣稱：昨試射新型固體燃料洲際彈道導彈

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

越早上課「成績越差」！　新加坡研究：應取消大學生早八

歐盟最高外交官：維持台海和平　攸關歐盟對中國信任

德外長：台海「並非與歐洲無關」　歐盟對中立場一致

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

率團訪台遭中國制裁　美眾院外委會主席：榮譽勳章

波蘭總理暗批馬克宏短視：烏戰敗中國恐馬上犯台

五角大廈洩密案　FBI逮捕21歲國民警衛隊員

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點、台積電ADR漲0.21%

北韓今晨宣稱：昨試射新型固體燃料洲際彈道導彈

19歲機車男被撞命危　彰醫搶救10天奇蹟甦醒...母：驚喜愚人節！

嘉義市光織影舞奪謬思設計金獎　再度打響國際能見度

張育成還是無安打　美媒：上一支安打是在WBC

最辣議員「深夜收1封信」崩潰大哭　律師勸放下！一票人看怒了

新北4大房價凹陷區出列　泰山年漲11.8%「補漲最快」

越早上課「成績越差」！　新加坡研究：應取消大學生早八

6家新進餐廳！香港澳門米其林公布必比登名單　總計72家上榜

大陸公安助問被害人筆錄　屏檢偵結恆春民宿詐欺案…追幕後黑幫

他月存1萬5000　悲嘆買房好難！內行曝1現況「存錢沒有用」　

驚悚影片！新北吊鉤脫落「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

金龍魚閉口絕食　他扳開嘴賺翻了

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

路透：五角大廈鎖定洩密嫌　空軍民兵將被捕

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

五角大廈洩密案　FBI逮捕21歲國民警衛隊員

即／加拿大外海發生規模6.0地震　暫無海嘯警報

波蘭總理暗批馬克宏短視：烏戰敗中國恐馬上犯台

密件揭俄烏今年無望和談　烏克蘭經濟萎縮29.1%

福岡「18禁」拉麵名店爆紅！小孩禁入內

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

北韓今晨宣稱：昨試射新型固體燃料洲際彈道導彈

更多熱門

相關新聞

維持台海和平　攸關歐盟對中信任

維持台海和平　攸關歐盟對中信任

歐盟最高外交官波瑞爾因確診COVID-19取消訪中，他今天深夜發文刊出原訂在中國演講內容，強調北京能否維持台海和平及促使俄羅斯軍隊撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。

不只螺獅粉！ 習近平再次化身「土特產大使」點讚「茂名荔枝」

不只螺獅粉！ 習近平再次化身「土特產大使」點讚「茂名荔枝」

馬克宏認為「蔡麥會」是挑釁行為

馬克宏認為「蔡麥會」是挑釁行為

習近平赴廣東考察 任內四次走訪都掐在黨國事業發展重要節點

習近平赴廣東考察 任內四次走訪都掐在黨國事業發展重要節點

共軍演習時　法國護衛艦穿越台海

共軍演習時　法國護衛艦穿越台海

關鍵字：

馬克宏台海兩岸美中台歐盟習近平

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

愛上會很累的三大星座！

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面