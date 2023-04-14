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揭密德國經營智慧！德籍達人分享創生新思維　花蓮百名業者取經

▲▼德國企業家最愛心靈導師古倫神父（中）和旅客回住率達八成的德國最佳經營者博多．楊森（左）免費座談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼德國企業家最愛心靈導師古倫神父（右右二）和旅客回住率達八成的德國最佳經營者博多．楊森（左二）免費座談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府與門諾醫院共同主辦，重磅邀請德國企業家最愛的心靈導師古倫神父，和旅客回住率達八成的德國最佳經營者博多．楊森免費座談，14日在花蓮縣政府大禮堂盛大登場，花蓮縣長徐榛蔚親臨講座，吸引超過百位花蓮旅館業者到場聆聽，攜手在地觀光業者，創造花蓮在地成功新價值！

▲▼德國企業家最愛心靈導師古倫神父（中）和旅客回住率達八成的德國最佳經營者博多．楊森（左）免費座談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致詞表示，非常榮幸能夠跟門諾醫院合作，邀請德國本篤會古倫神父來到花蓮跟大家分享心靈上及人生經歷，運用心靈及宗教的力量，讓地方創生及企業翻轉成為幸福的產業，而在古倫神父旁邊的Upstalboom連鎖旅館企業負責人博多．楊森，就是親身經歷的見證者及身體力行的實踐家，相信古倫神父會知無不言、傾囊相授，而隨著疫情解封國境開放，旅遊業迎來新一波國際觀光契機，鼓勵大家踴躍發言，找尋自身企業轉型和創新的新方向。

▲▼德國企業家最愛心靈導師古倫神父（中）和旅客回住率達八成的德國最佳經營者博多．楊森（左）免費座談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼講座吸引花蓮百餘名旅館業者到場聆聽取經。

德國本篤會古倫神父表示，非常榮幸受邀來到花蓮，台灣是一個很美麗的城市，尤其是花蓮，擁有天然的陽光、空氣和水等天然資源，本人就曾到訪花蓮三次，很高興看到在座有這麼多的觀光業者到場聆聽，今天的講座是針對地方創生這個主題，將從本土修道院一千五百年歷史傳統，談論與地方的關係以及做地方創生基本靈性及哲學想法，望能給予大家不一樣的思維與啟發。

▲▼德國企業家最愛心靈導師古倫神父（中）和旅客回住率達八成的德國最佳經營者博多．楊森（左）免費座談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

門諾醫院總執行長張文信致詞提到，非常感謝這麼多觀光業者及民眾百忙之中來參與這場講座，也非常難得能夠邀請到德國本篤會古倫神父及Upstalboom連鎖旅館企業負責人博多．楊森一同來到花蓮跟大家分享，在古倫神父的著作《領導就是喚醒生命》及《價值領導，勇敢決策》這兩本書中，給予我本人非常大的啟發，也因著心繫花蓮地方產業能夠不斷蓬勃發展的徐縣長，才極力促成這次的講座，相信必定會給予在座的觀光業者極大的啟發和幫助，大家一起共榮共好，讓花蓮持續在國際上發光發熱！

▲▼德國企業家最愛心靈導師古倫神父（中）和旅客回住率達八成的德國最佳經營者博多．楊森（左）免費座談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

古倫神父的新書著作。

台灣邊境開放在即，旅遊業迎來新國際觀光契機，而花蓮縣長徐榛蔚自上任以來積極專注關切全球產業趨勢與縣內發展契機，為探討地方創生與觀光升級轉型的新思維，此次花蓮縣政府向世界取經，與門諾醫院合作特別邀請來自德國的兩位重量級卡司，包含心靈導師古倫神父（Anselm Grün）和自由盟約（Upstalboom）旅館集團負責人博多．楊森（Bodo Janssen），共同分享地方創生的經驗和觀點，尋求國際化的創新思維，攜手在地觀光業者，創造花蓮在地成功新價值！

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