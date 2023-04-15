記者會上互嗆！德勸中勿改變台海現狀　秦剛：不會走西方殖民老路

▲德國外交部長貝爾伯克和中國外長秦剛14日在記者會上公開「交鋒」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社北京14日綜合外電報導

德國外交部長貝爾伯克和中國外長秦剛今天在記者會上公開「交鋒」，稱台灣不穩定將會是可怕的情景。兩人並在烏克蘭戰爭、中國走向超級大國之路、人權等議題上交手。

德國之聲（DW）報導，訪問中國的貝爾伯克（Annalena Baerbock）當地時間今天上午與秦剛會晤，在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。

●台海議題

彭博（Bloomberg News）報導，貝爾伯克在聯合記者會中說，改變台灣的地位是「不可接受的」。

她說：「我們仍然致力於我們的一個中國政策，但與此同時，我們擔心台灣海峽當前的局勢。」貝爾伯克提到，海峽兩岸「軍事對抗升級」對整個世界而言將是一種「可怕的情景」。

面對貝爾伯克的強硬措辭，秦剛予以反擊，稱各方應該「搞清楚造成台海局勢緊張的根本原因」，並把問題歸結於「台獨分裂勢力」和「境外勢力」，還說「中國的領土一寸都不能少」。

●烏克蘭殷鑑不遠

據德國之聲，貝爾伯克主長歐洲應該與中國維持密切往來，但也該從俄烏戰爭中學到教訓：過去歐洲因過度依賴俄國能源而「付出巨大代價」，如今更不該重蹈覆轍。她表示，德國並非要與中國「脫鉤」，而是要「降低風險」。她昨天在天津時也說過歐洲應該降低對中國「不健康」的依賴。

針對烏克蘭議題，秦剛重申「勸和促談」主張，稱不會向衝突的有關方提供武器。

貝爾伯克也再度敦促中國國家主席習近平發揮對俄國的影響力，呼籲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）停戰。她還不忘指出，中國的「政治解決」立場文件並不包含呼籲「侵略者」俄羅斯停戰。

●中國成為超級大國之路

貝爾伯克強調德中關係的重要性，稱德國「不希望」與中國脫鉤。但她也表示，人們越來越擔心中國崛起為超級大國的途徑。

「150年前，歐洲通過擴張、壓迫和殖民主義實現了自己的崛起。因此，當中國今天宣布到2049年成為世界大國目標時，許多人都在認真傾聽，」她說。「這些人不禁自忖中國會選擇哪條道路。」

彭博報導，這一點似乎也讓秦剛很惱火。

他說，過去，西方殖民給世界帶來了很多苦難，中國不會走西方殖民主義的老路，而是會建設一個人類擁有和平與安全的世界。他表示，中德之間有意見不統一，但交流需要相互尊重。他說，中國不需要西方來教自己怎麼做。

●人權和公平競爭

貝爾伯克還表示，德國也希望中國正視新疆的人權疑慮，並且提供德國企業公平競的條件。

她說：「如果一些企業以人權的代價取得了優勢，那就不是一個公正的競爭。」