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花蓮兩潭自行車道升級！強化景觀與安全　更新彩色鋪面優化

▲花蓮港景觀橋至曙光橋頭旁的228和平廣場之間施工路段示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮港景觀橋至曙光橋頭旁的228和平廣場之間施工路段示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣七星潭風景區是國內外遊客必訪景點，以景區為起點的「兩潭兩鐵自行車道」更是自行車愛好者首選路線；為了讓在地民眾及遊客更方便親近花蓮的大山大海，花蓮縣政府爭取2千萬元補助進行兩潭兩鐵自行車道優化，花蓮港景觀橋至曙光橋頭旁228和平廣場之間路段於4月14日至30日進行施工。

縣府表示，完工後將以符合自行車專用道規範的彩色鋪面迎客，提升用路品質並給予民眾不同的視覺體驗。為維護民眾安全及施工順利進行，施工期間請民眾配合繞道通行，縣府將請施工單位加速工程施作期程，還請民眾多多包涵，共同迎接全新升級後的兩潭自行車道。

花蓮縣府觀光處長張志翔指出，本「洄瀾漫波兩潭兩鐵路線周邊環境改善計畫」工程是以「友善的自行車騎乘環境」為主要目標，透過「強化觀景設施與步道路線的安全性」、「提升步道路線方向的引導性」及「完善步道與整體自然環境景觀的協調性」等3大面向優化自行車道暨相關硬體設施的「安全性、舒適性與自然景觀性」，打造國際化、在地化自行車運動賽事、觀光、旅遊環境，並契合本次「尊重環境，資源永續」、「整合特色，景點串聯」、「友善設施，優質服務」三大目標相關主題。

▲花蓮港景觀橋至曙光橋頭旁的228和平廣場之間施工路段示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府公告施工進行道路鋪面更新作業，請民眾配合改道。

花蓮縣政府自去年即著手規劃設計並向交通部公路總局申請於「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」下補助2000萬元，主要工程針對縣內兩潭兩鐵自行車道，將於港口路段重新鋪設磚紅色路面、自行車道路面標誌、改善自行車道旁護欄、拆除多餘桿件及環境檢整等，總工程已於今年2月18日開工，預計工期150天。

觀光處表示，花蓮港景觀橋至曙光橋頭旁的228和平廣場之間路段從4月14日至30日施工進行道路鋪面更新作業，專用道路段將用彩色瀝青依專用道規範鋪設，更是此項工程之亮點，總計更新路面長度約2.2公里，所需工程改善經費約741萬元，為路面增添色彩，給民眾不同的視覺體驗，為維護民眾安全及施工順利進行，施工期間敬請配合繞道通行，縣府也會請施工單位加速工程施作期程，造成困擾還請民眾包涵。

張志翔強調，未來會持續向中央積極爭取補助經費，以七星潭風景區為心臟，兩潭自行車步道為大動脈，希望路網能與旅遊相互結合與發展，充分結合自行車路網與觀光發展等資源，將遊客輸送至各個重要景點，並期再次讓車道遊憩環境設施得以改善，提供遊客更完善的休憩空間。

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