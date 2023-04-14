持續75年付出受肯定！門諾獲企業贈山巡車　行動醫療再升級

▲▼統一企業集團捐贈2輛山巡車及相關醫療器材。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院1948年改裝軍用卡車為首輛山地巡迴醫療車後，展開花蓮長達75年的「行動醫療」服務，迄今每輛車的行駛里程數，每年平均超過10萬公里，統一企業集團肯定門諾醫院長期投入偏鄉醫療的用心並考量車輛耗損率極高，13日捐贈2輛新車及相關醫療器材，期許贈予門諾醫院的山巡生力軍，能接力把關偏鄉民眾健康。

受贈儀式簡單隆重，包括統一企業集團發言人凃忠正率團隊，及基督教門諾會醫療財團法人總執行長張文信、副院長游冬齡等院內團隊共襄盛舉。





總執行長張文信除了感謝統一企業集團對門諾醫院的支持，同時對於統一企業慈善基金會長期關懷社會弱勢、投入公益的用心也深表肯定。他表示，花蓮地形狹長、幅員遼闊，門諾醫院自創院至今，每週都會安排醫護團隊，駕駛巡迴醫療車前進山地部落等醫療缺乏地區，提供包括視力保健、行動早療、矯具義肢及多項社區健康、篩檢等診療服務。

統一集團發言人凃忠正表示，統一企業集團長期關懷偏鄉弱勢，此次考量花東醫療資源不足，盼透過捐贈2輛山巡車及車內醫療器材共計400萬元，為門諾醫院的行動醫療巡迴服務盡心力。





門諾醫院目前常態性山巡車共計8輛，車輛里程數長、耗損率高，每年除積極維護性能，也亟需汰換老舊車輛，感謝統一企業集團捐贈2輛的巡迴醫療車，不僅保護醫護團隊的行車安全，也為提供偏鄉民眾更完善的醫療照護共盡心力，一同守護居民健康的身心。

「需要在哪裡，門諾就在那裡。」張文信說，花蓮南北陝長，因交通不便，當民眾無法出門就醫時，就由門諾醫護團隊前往看診，每天都有車輛開進卓溪、萬榮、玉里及瑞穗等地進行山地巡迴醫療服務，是當地非常重要且仰賴的行動醫療服務，感謝統一送愛到偏鄉，一起共築完善醫療網絡，協助團隊安全抵達目的地，帶進最棒的醫療資源。