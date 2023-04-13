血糖太低！農夫暈厥倒臥田裡泥巴堆　民眾發現報警獲救

▲陳姓老翁暈倒在泥濘田中，台西警分局麥寮分駐所獲報派員前往，經2名警員安撫照護、休息後平安返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉日前有一名78歲的陳姓老翁到田裡工作，不明原因整個人暈倒在泥濘中，民眾發現後不敢靠近立即報警，台西警分局麥寮分駐所獲報派員前往，並通知救護車至現場救援，所幸老翁僅因血糖降低並無大礙，經2名警員於現場安撫照護、休息後平安返家。

台西警分局說明，日前早晨7時許，麥寮分駐所接獲民眾報案，在麥寮鄉山寮堤防邊有農夫昏倒，警員邱柏凱、簡莘蓁獲報立即前往並同步連繫救護車。警員到達時看到農田邊有一頂斗笠，不遠處有一名老翁倒臥在泥地中。員警試圖喚醒老翁「阿伯你感覺怎麼樣？我們是警察，已經連絡救護車了！」他迷迷糊糊地回答：「頭暈，全身無力。」

隨後救護車及救護人員亦趕抵現場，為老翁做初步檢查，研判應是血糖太低導致暈眩。警員提供飲用水讓老翁解渴，老翁自述有高血壓、高血糖問題，一大早至田裡工作沒有吃早餐，彎腰澆水時眼前忽然一陣白，就失去知覺昏倒了，並說有聽到警察在叫，只是沒力氣回應。在休息過後恢復體力婉拒送醫，熱心鄰居前來關心陳姓老翁，陪同一起返家。

台西警分局長黄世德肯定員警熱心為民服務，提醒民眾，最近天氣炎熱外出要注意防曬及補充水分，叮嚀員警在巡邏時要多加關心田裡工作的農民，如有需要可提供協助，避免發生危險。

▲陳姓老翁暈倒在泥濘田中，台西警分局麥寮分駐所獲報派員前往，經2名警員安撫照護、休息後平安返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）