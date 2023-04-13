「孔子第74代」名醫性侵女患者！闖休息室色喊：每次都穿丁字褲嗎

▲孔繁錦遭控性侵，被判刑4年，女患者求償500萬元。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

身心科名醫孔繁錦被控在診所內性侵女病患，一審、二審都被依照強制性交罪判刑4年，被害人還提起「刑事附帶民事訴訟」，求償500萬元。高等法院13日上午首度開庭，此案移付調解。

孔繁錦先前曾在各大益智節目現身，甚至還在節目《金頭腦》拿下冠軍，被稱為最聰明醫師。此外，他還有個不得了的身分，就是「至聖先師」孔子的74代子孫。

不過，孔繁錦前年遭到女病患指控，在三重的診所看診時，趁著女病患在休息室獨處，趁機進入強吻、摸腿，伸手性侵得逞，直到女病患掙扎中踢翻了點滴架，發出巨大聲響，孔男才終於罷手。後來女病患傳訊息向友人訴苦，同時也報警處理，全案調查後由檢方提起公訴。

▲▼孔繁錦遭控性侵，女患者求償500萬元。（資料照／記者吳銘峯攝）



法官審理時發現，孔繁錦曾對女患者說「妳真的很美，每次都穿丁字褲嗎？我怎麼現在才發現」，事發後還致電對方，告知「以後不會再犯了」、「我還是希望看到妳」等話語，因此認定有罪，判處4年有期徒刑。

孔繁錦對此感到不服，於是提起上訴，不過高等法院今年1月判決出爐，仍舊是判4年有期徒刑。由於孔繁錦還是不服，目前性侵一案已上訴到三審。

此外，女患者提起了刑事附帶民事訴訟，求償500萬元，高等法院13日上午開庭，將案件移付調解。至於是否能達成調解條件，仍要看雙方談得如何。