　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「孔子第74代」名醫性侵女患者！闖休息室色喊：每次都穿丁字褲嗎

▲曾獲益智節目《金頭腦》總冠軍的名醫孔繁錦驚傳性侵。（圖／資料照）

▲孔繁錦遭控性侵，被判刑4年，女患者求償500萬元。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

身心科名醫孔繁錦被控在診所內性侵女病患，一審、二審都被依照強制性交罪判刑4年，被害人還提起「刑事附帶民事訴訟」，求償500萬元。高等法院13日上午首度開庭，此案移付調解。

孔繁錦先前曾在各大益智節目現身，甚至還在節目《金頭腦》拿下冠軍，被稱為最聰明醫師。此外，他還有個不得了的身分，就是「至聖先師」孔子的74代子孫。

不過，孔繁錦前年遭到女病患指控，在三重的診所看診時，趁著女病患在休息室獨處，趁機進入強吻、摸腿，伸手性侵得逞，直到女病患掙扎中踢翻了點滴架，發出巨大聲響，孔男才終於罷手。後來女病患傳訊息向友人訴苦，同時也報警處理，全案調查後由檢方提起公訴。

▲▼金頭腦名醫孔繁錦性侵案，二審開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼孔繁錦遭控性侵，女患者求償500萬元。（資料照／記者吳銘峯攝）

▲▼金頭腦名醫孔繁錦性侵案，二審開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

法官審理時發現，孔繁錦曾對女患者說「妳真的很美，每次都穿丁字褲嗎？我怎麼現在才發現」，事發後還致電對方，告知「以後不會再犯了」、「我還是希望看到妳」等話語，因此認定有罪，判處4年有期徒刑。

孔繁錦對此感到不服，於是提起上訴，不過高等法院今年1月判決出爐，仍舊是判4年有期徒刑。由於孔繁錦還是不服，目前性侵一案已上訴到三審。

此外，女患者提起了刑事附帶民事訴訟，求償500萬元，高等法院13日上午開庭，將案件移付調解。至於是否能達成調解條件，仍要看雙方談得如何。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「最美新娘」結婚3個月慘遭出軌！丈夫鹹濕對話曝
春風突發黑白照　悲痛悼念：來世見了
快訊／速勝德國名將！林昀儒直落三挺進WTT新鄉冠軍賽4強
百萬網紅被騙錢！計程車拿「假錢找零」　她嘆：印象好差
快訊／中國4／16對台禁航　交通部已發飛航公告
她往下一摸「滿滿顆粒」！憂長菜花　醫PO一圖解惑
公司辦抽獎！他爽中「有薪休假365天」　網友狂勸做1事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「孔子第74代」名醫性侵女患者！闖休息室色喊：每次都穿丁字褲嗎

檢察長12人入圍名單曝光　「天下第一檢」是否異動成焦點

「購物站天后」炒股案　檢調2度搜索約談知名炒手到案

台北醉男「狂打司機頭部17拳」丟2萬提和解閃人　他硬起來提告

台版柬埔寨狠奪3命！首腦「藍道」逃5個月　4人羈押禁見

八軍團旗山彈藥庫附近「又起大火」出動204人　直升機投水灌救

139縣道死亡彎道又撞車「卡進電桿縫」　20歲騎士送醫

快訊／路樹砸爆車頭！高雄男子恍神自撞「驚動員警」全衝出

彰化3男載2車「大肥腸」偷倒濁水溪！噁心畫面曝光　下場超悽慘

快訊／國3新竹4連撞小車變「鐵餅」　2傷緊急送醫

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

新郎新娘飆高音唱神曲　賓客超嗨...結局神反轉

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

35歲大叔交往24歲女友　被嗆「憑什麼」高EQ神回

「孔子第74代」名醫性侵女患者！闖休息室色喊：每次都穿丁字褲嗎

檢察長12人入圍名單曝光　「天下第一檢」是否異動成焦點

「購物站天后」炒股案　檢調2度搜索約談知名炒手到案

台北醉男「狂打司機頭部17拳」丟2萬提和解閃人　他硬起來提告

台版柬埔寨狠奪3命！首腦「藍道」逃5個月　4人羈押禁見

八軍團旗山彈藥庫附近「又起大火」出動204人　直升機投水灌救

139縣道死亡彎道又撞車「卡進電桿縫」　20歲騎士送醫

快訊／路樹砸爆車頭！高雄男子恍神自撞「驚動員警」全衝出

彰化3男載2車「大肥腸」偷倒濁水溪！噁心畫面曝光　下場超悽慘

快訊／國3新竹4連撞小車變「鐵餅」　2傷緊急送醫

FromSoftware宮崎英高獲獎無數　入選《時代》百大影響力人物

雷／陳冠叡在隊友懷裡淚崩！　《BOYS PLANET》18強名次公開

31分準大三元領軍奪勝　吉迪：雷霆成長了

Peugeot「2008跨界休旅」大馬推特別版！專屬彩繪+套件百萬內有找

男偶像開記者會控喜多川性侵　傑尼斯首發聲明被狂轟：看來是真的

分手後首度季後賽對決杜蘭特　衛少強調：沒有心結！

直闖立院要說法　環團：民進黨找理由推拖《海保法》進度

謊言是最好的愛...【我推的孩子】小愛比例模型、全高21.5公分閃亮登場

隔13年再現詭異連環殺人案！　陳曉為破案犧牲穿女裝

白癡公主國外拍片「突收爸過世噩耗」！　幕後看哭網：妳很棒

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

社會熱門新聞

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

貨車「輪胎磨成光頭」自撞滿地肉泥　國道警怒曝屍照

「囝仔昌」家境起底：坐擁整片山頭

即／高雄小港工安意外！工人連同吊車架墜樓亡

曳引車西濱闖紅燈！小車爛成廢鐵駕駛亡　他酒駕G了

女星豪宅玩吹牛　遭亂刀狂砍險喪命

即／五股驚悚車禍！騎士遭貨櫃車輾壓亡

女屋主只包浴巾！清潔工抓肩減想做愛

到娘家找妻子爆爭吵！台中男舉槍自盡

身分證字號與死人「相同」他嚇傻

男機車「水桶彎」衝對向慘死　檢上訴被打臉

餐酒館每月被逼交15k保護費　宜蘭10惡霸下場慘了

更多熱門

相關新聞

男警官邀約3P　女下屬隱忍辦公室性侵

男警官邀約3P　女下屬隱忍辦公室性侵

在紐約警局工作的40歲女子艾美(Ammy Ventura)指控，她與41歲男警官盧卡斯(Wilder Lucas)交往時被對方強迫參與3P，即使後來分手，對方還在辦公室中進行性侵，時常把她視為玩物羞辱，讓她終於決定提告。

女兒房間傳出怪聲！爸驚見19歲水電學徒躲裡面氣炸

女兒房間傳出怪聲！爸驚見19歲水電學徒躲裡面氣炸

性侵女兒「傳紙條教應訊」！狼父2度逆轉判囚

性侵女兒「傳紙條教應訊」！狼父2度逆轉判囚

勾引女學生「車震6次」！狼師賠120萬免囚

勾引女學生「車震6次」！狼師賠120萬免囚

路人報警抓「活春宮」　真相竟是淫男撿屍

路人報警抓「活春宮」　真相竟是淫男撿屍

關鍵字：

孔子孔繁錦性侵名醫

讀者迴響

熱門新聞

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

派翠克拒同台「節目急找代班」

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面