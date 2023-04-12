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社會 社會焦點 保障人權

性侵女兒「傳紙條教應訊」！千字情勒哀求原諒　狼父2度逆轉判囚

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲狼父性侵女兒，竟偷偷傳紙條教她應訊對答。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／台南報導

台南一名父親趁15歲女兒睡在旁邊時，用手摸胸、插下體，少女驚醒後不敢大聲呼救，刻意翻身、頭撞牆壁，狼父才停下動作，直到少女自殘送醫而曝光，事後父親還傳千字紙條求女兒改變說詞。二審曾一度改判無罪，不過更一審法官認為事證明確，依故意對少年犯強制性交罪處4年有期徒刑。

判決指出，2017年12月晚上就寢時，父親要求睡在地上的女兒小芬（化名）到床上一起睡，等到女兒睡著後，將手伸入內衣摸胸，小芬清醒後，父親竟變本加厲，手指伸入下體抽插2、3分鐘，期間小芬雖然疼痛、害怕，因為覺得丟臉而不敢大聲求救，只能故意轉身將頭轉向牆壁捶牆，父親才停止動作。

事後小芬備感焦慮，受創極深，但又不知該如何求援，加上父親先前因其他事情動手打人，種種情緒累積下，小芬開始出現自殘行為，送醫治療後才曝光。

審理時父親堅決否認犯行，卻偷偷寫紙條指導小芬否認性侵一事，希望女兒給他一個機會、不要影響弟弟返家，「妹對不起其實是我不配做妳的爸爸」、「如果問你以前我有沒有這樣對你你一定要說沒有……」、「去到法院也要這樣說的」、「記住這件事真的很嚴重不能開玩笑」。

一審勘驗證據判決父親有罪，但二審卻逆轉，指出此案審酌重點，在於小芬的證述是否有積極證據加以補強，但除了證述內容外，其餘證據並無法擔保該內容之真實性，因此改判無罪。

案經上訴最高法院，法官認為判決理由尚有不備，亦未徵詢專業意見，遽行捨棄不採，自有查證未盡之違失，發回台南高分院再審。

更一審法官認為，小芬在案發後出現之身心、情緒狀況與性侵害事件有關，且父親夾藏紙條，教導小芬如何應訊，企圖影響證詞，並交代看完必須銷毀，足認小芬原審之證詞應具有可信度，再度改判有罪，處4年有期徒刑。

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