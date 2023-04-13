水上救生器材船艇訓練　南消二大守護市民安全

▲為強化溺水案件之搶救能力，台南市消防局第二救災救護大隊，13日在官田區葫蘆埤自然公園，辦理水上救生器材暨船艇操作教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化溺水案件之搶救能力，台南市消防局第二救災救護大隊，13日在官田區葫蘆埤自然公園，辦理水上救生器材暨船艇操作教育訓練，藉以提升消防人員水上救生技能，並保障執行勤務時的自我安全。

南消二大隊指出，訓練除以往船艇構造介紹、船外機故障排除及拋繩槍之使用時機外，隨著科技進步，消防救災亦與時俱進，包括利用無人機勘查目標區域，加快尋獲溺者，且吊掛投放救生圈或救生衣等浮具，增加待救者救援成功機率。

消防局局長李明峯表示，隨著夏天的腳步逼近，民眾從事水域休閒相關活動日趨頻繁，在此呼籲戲水前務必先注意相關公告標示，慎選戲水水域，過程中勿進行危險動作如：跳水、進入深水區域等，並視狀況攜帶救生衣及浮具，才能避免意外發生。消防局也秉持市長黃偉哲建置「台南市水域安全網」之施政理念，除了加強消防同仁水域救生能力外，亦透過網路宣導合格水域、活動資訊，讓民眾安全戲水、開心消暑。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，轄內水域態樣多元，有水庫、大圳、溪流及瀑布，不同類型水域伴隨的危險亦不同。然唯有透過不斷訓練，促使同仁培養出處變不驚之應變能力，以因應多元之災害類型。最後，期藉由「強化救援」與「積極宣導」等雙管齊下作為，使民眾因從事水域遊憩活動而不幸溺水人數及死亡機率皆能逐年減少。