機車道路駕訓今上路！首批學員「68歲阿嬤超拚」　高齡考照原因曝

▲68歲阿嬤林欣依為了當孫子好榜樣考取機車駕照並參加道路訓練。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路總局4月推動機車實際道路駕訓，首批6名學員今(11日)到馬路上訓練，過程首度曝光，68歲阿嬤林欣依頭因為過往戴安全帽、配戴護肘護膝，也在受訓行列中，她說，過往都是用汽車駕照，一直沒考機車駕照，但因孫子快國中了，不能當壞榜樣，因此就來考，以前轉彎都很不行，透過教練指導就知道問題出在哪。

交通事故中機車佔9成，根據公總統計，過往經過駕訓取得機車駕照者，違規風險降低56%、肇事風險降低35%，對機車行駛安全確實有幫助。

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公路總局4月再針對考取機車駕照者推動道路訓練，補助取得駕照民眾1200元上道路駕訓，11月底前限額2千人，訓練課程為3小時，至少在馬路上行駛3公里以上，訓練項目包括機車起步、左右轉彎、變換車道和無號誌路口停讓等，試辦一段時間後，明天將委外研究，規劃推動機車學習駕照鼓勵參加駕訓班，研究報告明年底出爐，將根據報告研擬學習駕照制度，接下來第三階段再把機車道路考照制度納入。

機車道路訓練過程今也首度曝光，首批受訓的6名學員大多是20到30歲年輕人，不過其中也出現一名68歲的高齡學員，備受矚目。

68歲的林欣依表示，她以前都用汽車駕照騎機車，因此一直都沒去考機車駕照，直到最近才考照。

林欣依說，她已經68歲，應該是教練教過年紀最老的學生，因為她的孫子快國中了，怕當壞榜樣，被孫子說阿嬤沒有機車駕照卻騎機車，因此就來考。

親自體驗過道路駕訓的林欣依說，參加駕訓可以學到很多，教練有專業，指導一點動作就可以改進她過往的壞習慣，她的轉彎一向都不太好，在外面轉彎都不太行，教練教她一點要點，被教練指導後，就知道問題出在哪，花點小錢也是不錯的。

▲中華民國汽車駕訓教育學會理事長陳永親。（圖／記者李姿慧攝）

中華民國汽車駕訓教育學會理事長、太順駕訓班總經理陳永親表示，常常有高齡者約50到70多歲來報名駕訓班，在外面騎機車30到40年都無照，不是每次都考不過，就是不想考，但現在交通環境不一樣，無照行駛很危險，到駕訓班重新訓練，透過安全駕駛和筆試訓練，讓他們合法化也強化安全駕駛觀念。

陳永親說，機車駕訓道路訓練學費價格訂在1500到2500元，政府補助1200元，其他剩餘學費多由駕訓班吸收，初期以推廣為主，民眾可免費上機車道路訓練。