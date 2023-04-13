南消消友會第六辦事處　頒生日禮券、模範公務人員獎勵金

▲台南市消防之友會第六辦事處，頒發消防人員生日禮券暨2023年台南市政府模範公務人員獲獎獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第六辦事處，13日在消防局第六大隊，頒發消防人員生日禮券暨2023年台南市政府模範公務人員獲獎獎勵金。

台南市消防之友會第六辦事處自成立以來，協助南消第六大隊推動各項勤業務發展，裝備器材補充、消防人員健檢、保險補助等，增進消防人員工作安全及福利補充不遺餘力。

祥新機械木箱有限公司董事長傅有銅，同時也是消友會第六辦事處副處長，對於消防人員的辛勞表現予以肯定與讚賞，以個人名義贊助頒發南消六大所屬人員生日禮券；傅副處長表示，平日看到消防人員總是在人民有危難時站在第一線為民服務身感敬佩，也提醒消防弟兄在出勤時，也要注意執勤安全。

消防局第六大隊大隊長邱淵明指出，傅有銅副處長平日熱心公益推動社會服務工作盡心盡力，同時也擔任安南獅子會會長一職，並於2022年捐贈六大隊住宅用火災警報器一批用以補助避難弱勢家庭安裝。

消防局長李明峯表示，感謝社會善心企業與人士對於消防團隊的認同與肯定，維護民眾居家、工作、生活的消防安全為消防工作的首要任務。同時恭賀第六大隊人員楊雅雯隊員榮獲台南市政府2023年模範公務人員殊榮，並代表市府參加行政院選拔。