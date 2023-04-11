骨針急救成功逾4成　南消精進技術搶性命

▲台南市消防局第六大隊搶救OHCA患者，自2023年8月迄今，提升急救能力，自主辦理教育訓練，盼能搶救更多性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊搶救OHCA（到院前心肺功能停止）患者，自2023年8月迄今，經骨針給藥後，患者於到院時ROSC（恢復自發性循環）達41％，消防人員為再提升急救能力，自主辦理教育訓練，盼能搶救更多性命。

自2022年台南市消防局引進骨針技術後，面對周邊靜脈注射無法快速建立時，高級救護技術員便使用骨針做為給予急救藥物的途徑，其快速、有效的建立輸液方式，能讓救護人員在危急瞬間不再望著血管興嘆。

和緯高救隊救護教官顏維廷表示，六大隊自推動骨針技術半年以來，29件OHCA患者在實施骨針且給藥後，有12件在到院時患者已恢復心跳呼吸，但救護人員為不再讓任何急救機會流失，自主再訓練、再精進骨針技術，並均測驗合格，讓救護人員再次帶著信心及技術前往急救現場。

第六大隊大隊長邱淵明表示，消防局第六大隊近半年有76件OHCA救護有執行靜脈輸液，其中有29件無法從周邊靜脈注射而採用骨針，其急救成功率提升，讓救護人員也感到振奮，透過不斷的教育訓練期能搶救更多OHCA患者。





消防局長李明峯指出，緊急傷病患若不能及時建立給藥途徑，急救藥物等於無法使用，所以定期複習電動骨針的教育訓練可以精進救護人員技術，在急救現場能臨危不亂，更能提高OHCA患者的急救成功率。