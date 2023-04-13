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【廣編】話題男神炎亞綸ＸCHiiiiiiiii奇動能量飲　完美詮釋上班族提神救星

▲▼炎亞綸,CHiiiiiiiii,奇動能量飲,啟動你的強大。（圖／奇動能量飲提供）

▲奇動能量飲邀請全能話題男神炎亞綸擔任品牌大使。

圖、文／奇動能量飲提供

炎亞綸近年在戲劇、主持、音樂三大領域成績傑出，更於2022年獲選為十大傑出青年，積極正向的人生態度正是「CHiiiiiiiii」奇動能量飲所訴求的品牌精神—啟動你的強大。奇動能量飲今年特地邀請全能話題男神炎亞綸擔任品牌大使。

炎亞綸最推的是「熱帶百香果」，除了符合台灣夏季的風味外，不管是單喝或是做成其它調飲皆很適合。通路限定款口味-「乳酸氣泡」將在5月於7-11推出。色彩繽紛兼具能量感的外包裝內含氣泡感十足的水果風味能量飲ft.話題男神，預期又會創造一波IG洗版風潮。

「熱帶百香果」添加5倍濃縮人蔘，運用佳格食品集團明星商品的素材優勢，搭配酸甜百香果與刺激氣泡口感，好喝順口快速提神。「晶亮藍莓」則添加晶亮配方與清爽藍莓味，訴求續航力UP！

「CHiiiiiiiii」奇動能量飲即日起於全台便利商店、超市及各大量販店販售，新品上市期間更享有嚐鮮價與獨家活動優惠。

・7-11、全家、萊爾富、OK超商：即日起至5/2購買享新品嚐鮮價單瓶$29、兩瓶$55，加碼抽上班族最夯總價值60萬的全球地點任選、雙人來回機票，7-11再加碼抽獨家限定晶亮藍莓版限量冰箱+奇動能量飲1年份、全家再加碼抽獨家限定熱帶百箱果版限量冰箱+奇動能量飲1年份。

・全聯：新品嚐鮮價兩入$55。

・家樂福、大潤發、愛買：新品嚐鮮價四入$109。

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