國民黨2024桃園區域立委提名　第一、二選區4／17起領表登記

▲國民黨桃園市黨部張貼初選公告。（圖／市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部13日表示，2024桃園區域立委黨內提名，桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）、第二選區（楊梅區、新屋區、大園區、觀音區）提名登記，於4月17日至19日開跑。桃園市黨部今天張貼相關初選公告，提醒有意參選的黨員於期限內前往市黨部登記。

桃園市黨部一組總幹事胡至謙13日將第11屆立法委員選舉（區域暨原住民）桃園市第二階段候選人提名登記公告，張貼於市黨部大門口，宣告第一及第二選區立委初選起跑。

市黨部指出，兩個選區領表及登記時間，皆為4月17日至19日上午10點至下午4點，有意參選的黨員，請於上述時間前往桃園市黨部（桃園市桃園區成功路二段149號）領表、登記。

桃園市黨部表示，黨員申請領表以一個選舉區為限，未領表黨員不得申請提名登記，同時領表黨員與登記黨員須同一人，領表與登記需同一選舉區，除了領表登記要繳交10萬元外，還要繳交保證金50萬元、選務作業費50萬元，總計110萬元，保證金50萬元在市選委會公告候選人名單，經確認無違紀參選者將會退還。

市黨部指出，區域立法委員候選人提名，在提名登記時間截止以後，會先經協調程序，若能產生建議提名人選，將不辦理黨員投票及民意調查，如該選區所有登記黨員二分之一以上（含二分之一）協調同意得不辦理黨員投票，而以二至三家民調機構調查結果作為建議提名之依據。

桃園市區域立委選舉，共有六個選區，分別是：第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）、第二選區（楊梅區、新屋區、大園區、觀音區）、第三選區(中壢區73里)、第四選區(桃園區66里)、第五選區(平鎮區、龍潭區)、第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里)。第三和第四和第五選區，已於3月中旬受理黨內提名登記，其中，第三和第四選區僅現任立委魯明哲、萬美玲一人登記，經黨中央提名確定。