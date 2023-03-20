國民黨2024桃園立委初選3／22-24領表登記　3個選區列第一階段提名

▲國民黨桃園市黨部書記長李世俊，於市黨部門口張貼立委初選公告。（圖／桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部20日表示，2024桃園區域立委黨內提名，桃園市第三選區(中壢區73里)、第四選區(桃園區66里)、第五選區(平鎮、龍潭區)列入第一階段提名，領表及登記時間為3 月22 日至24日。市黨部書記長李世俊今日並將第11 屆立法委員桃園市第一階段提名登記選舉公告，張貼於市黨部門口，象徵立委選舉正式開跑。

國民黨桃園區域立委第一階段提名選區，分別是第三、第四和第五選區，其中第五選區現任立委呂玉玲，將再度面臨市議員黃敬平、舒翠玲挑戰。第三和第四選區，目前黨內並未見有人和現任立委魯明哲、萬美玲競爭。市黨部表示，該三個選區預定3月22日至24日受理領表登記，如選區僅1人登記，3月29日即可提報中常會提名，如有多人競爭，就依黨中央提名辦法進行協調或初選等作業，最晚4月26日提報常會核定提名名單。

書記長李世俊說，黨員申請領表以一個選舉區為限，未領表黨員不得申請提名登記，同時領表黨員與登記黨員須同一人，領表與登記需同一選舉區，除了領表登記要繳交10 萬元外，還要繳交保證金50 萬元、選務作業費50 萬元，總計110萬元，保證金50 萬元在市選委會公告候選人名單，經確認無違紀參選者將會退還。