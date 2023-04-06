民進黨15個立委選區協調未果　4／17初選民調起跑

▲潘孟安今日請提名策略小組成員繼續努力協調，亦不放棄勸進江永昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2024大選提名策略小組6日下午再次碰頭，歷時不到1個小時討論，全台共15個選區無法順利協調，全部進入初選程序，預計於4月17日開始辦理初選民調，其中，僅屏東縣第一選區參選人、農田水利署屏東管理處長黃信茗簽署切結退選，但因該選區仍有複數人選競爭，依舊得進行初選。

據悉，全台15個初選區中，只有屏東縣第一選區，與立委蘇震清關係不錯、被視為總統府前秘書長蘇嘉全人馬的黃信茗簽署切結「讓賢」，不過，現任立委鍾佳濱依舊面臨出身自屏東縣里港鄉的三連霸縣議員陳明達挑戰，所以仍須初選。

與會人士轉述，今天提名策略小組歷時不到1個小時討論，由於15個選區僅黃信茗退出，因此，15個選區都將進入初選程序；提名策略小組召集人、屏東縣前縣長潘孟安會中重申，針對新北市第一選區（淡水、林口、泰山）等區，請提名策略小組成員繼續努力。此外，提名策略小組預計於4月11日召開最後一次會議，4月12日中執會審查初選候選人資格。

另針對基隆市、台中市第六選區（東南、中西區）等現任立委宣布不爭取連任的選區，與會人士談及，會中與會者提出，登記參選的基隆市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷，以及台中市議員黃守達、江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖都很年輕優秀，希望進行初選民調時，可以民主競爭、君子之爭。

最後，針對艱困選區，與會人士轉述，潘孟安會中特別談及，針對民進黨立委江永昌未登記參選新北市第八選區（中和）初選，請提名策略小組持續努力勸進他。