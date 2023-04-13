綠委籲打擊體育黃牛　體育署承諾研擬修法重罰

▲民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘宣示打擊體育賽事黃牛。（圖／莊瑞雄國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

攸關反制黃牛票亂象的《文化創意產業發展法》部分條文修正草案本周將付委審查，未來販售黃牛票將重罰10至50倍罰鍰。不過，民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘13日舉行記者會示警，同為黃牛票猖獗的體育運動賽事卻靜悄悄，體育署應拿出打擊黃牛的決心；體育署副署長林哲宏承諾，將提出《運動產業發展條例》修法版本，與《文創法》修法方向一致。

莊瑞雄今天上午舉行記者會表示，相較藝文賽事，同樣經常有黃牛的體育賽事，不適用於《文創法》規範，作為主管機關的體育署責無旁貸，舉例來說，上個月剛結束的棒球經典賽，台灣與巴拿馬之戰，原價2600元的內野票竟然可喊到3600元，對古巴則是連1000元的外野票都能夠哄抬到1500元，漲幅高達50%之多，而且不只是經典賽，包括職棒總冠軍賽、魔獸霍華台加盟後的桃園雲豹賽事、恰恰彭政閔引退賽等，甚至是免費的高中籃球HBL總決賽，都能夠看到黃牛哄抬票價以獲取不當利益的案例，除了損及民眾權益，對於運動產業發展更是不健康影響。

蔡易餘補充，近期台灣有許多精采的運動賽事，像是HBL高中聯賽、T1聯盟及P+聯盟的籃球賽事，甚至前陣子的WBC棒球經典賽，還邀請知名的終結者Mariano Rivera，來台開球，不過仍不少球迷反應搶不到票，但黃牛卻透過掃票機器人，針對熱門的運動賽事，一次大量買賣票券牟利，影響民眾公平購票的權益，期望體育署介入建立公平的機制，才能有效杜絕黃牛，促進運動產業發展。

林哲宏當場承諾，將研擬《運動產業發展條例》第二十四條之一修正草案，明定轉售超過定價將予以罰鍰，與《文創法》修法方向一致，另外，擬修正販售運動賽事票券定型化契約，應記載及不得記載事項，現已送至行政院消保處，希望未來售票過程能夠更公開透明，限制黃牛不予退票，強化保障消費者權益。