　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委籲打擊體育黃牛　體育署承諾研擬修法重罰

▲▼民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘宣示打擊體育賽事黃牛。（圖／莊瑞雄國會辦公室提供）

▲民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘宣示打擊體育賽事黃牛。（圖／莊瑞雄國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

攸關反制黃牛票亂象的《文化創意產業發展法》部分條文修正草案本周將付委審查，未來販售黃牛票將重罰10至50倍罰鍰。不過，民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘13日舉行記者會示警，同為黃牛票猖獗的體育運動賽事卻靜悄悄，體育署應拿出打擊黃牛的決心；體育署副署長林哲宏承諾，將提出《運動產業發展條例》修法版本，與《文創法》修法方向一致。

莊瑞雄今天上午舉行記者會表示，相較藝文賽事，同樣經常有黃牛的體育賽事，不適用於《文創法》規範，作為主管機關的體育署責無旁貸，舉例來說，上個月剛結束的棒球經典賽，台灣與巴拿馬之戰，原價2600元的內野票竟然可喊到3600元，對古巴則是連1000元的外野票都能夠哄抬到1500元，漲幅高達50%之多，而且不只是經典賽，包括職棒總冠軍賽、魔獸霍華台加盟後的桃園雲豹賽事、恰恰彭政閔引退賽等，甚至是免費的高中籃球HBL總決賽，都能夠看到黃牛哄抬票價以獲取不當利益的案例，除了損及民眾權益，對於運動產業發展更是不健康影響。

蔡易餘補充，近期台灣有許多精采的運動賽事，像是HBL高中聯賽、T1聯盟及P+聯盟的籃球賽事，甚至前陣子的WBC棒球經典賽，還邀請知名的終結者Mariano Rivera，來台開球，不過仍不少球迷反應搶不到票，但黃牛卻透過掃票機器人，針對熱門的運動賽事，一次大量買賣票券牟利，影響民眾公平購票的權益，期望體育署介入建立公平的機制，才能有效杜絕黃牛，促進運動產業發展。

林哲宏當場承諾，將研擬《運動產業發展條例》第二十四條之一修正草案，明定轉售超過定價將予以罰鍰，與《文創法》修法方向一致，另外，擬修正販售運動賽事票券定型化契約，應記載及不得記載事項，現已送至行政院消保處，希望未來售票過程能夠更公開透明，限制黃牛不予退票，強化保障消費者權益。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／徐巧芯告104人開庭！　現場發300份爆米花
不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她：低調正
「越南茶」混充台灣茶10倍賣　頭等獎茶農削2869萬
廣告一邊賣美白牙齒一邊賣迷姦藥　FB：不回應
勞動部長被他罵哭離席！　立委還原始末怒了
西濱小車遭猛撞「變一團廢鐵」駕駛慘死！　他酒駕下場出爐
金鐘男主持爆出軌！　她看「外流床照」傻眼：我認識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德定調2024「民主對決專制」　侯友宜：中華民國落實民主機制很多年

賴清德獲提名參選2024總統大位　許淑華喊：請大家信賴台灣

中共軍演威嚇　「我們是國際社會正能量」賴清德：對自己要有信心

蔣萬安首度赴議會備詢　搬書架上台「Open book」

趙少康駁斥賴清德！　喊話2024就是「戰爭與和平的選擇」

跳過國民黨初選！提不提名隨便黨　桃園議員詹江村宣布參選立委

假圖卡瘋傳！王世堅怒告　何志偉反嗆自導自演：從未攻擊對手出軌

遭網路哏圖影射！　徐國勇提告怒嗆：指使者不該在政壇上立足

馬克宏改口「支持維持台灣現狀」　外交部肯定

「侯友宜僅是黨內共識」　黃健庭秒澄清：2024仍是郭侯2選1

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

賴清德定調2024「民主對決專制」　侯友宜：中華民國落實民主機制很多年

賴清德獲提名參選2024總統大位　許淑華喊：請大家信賴台灣

中共軍演威嚇　「我們是國際社會正能量」賴清德：對自己要有信心

蔣萬安首度赴議會備詢　搬書架上台「Open book」

趙少康駁斥賴清德！　喊話2024就是「戰爭與和平的選擇」

跳過國民黨初選！提不提名隨便黨　桃園議員詹江村宣布參選立委

假圖卡瘋傳！王世堅怒告　何志偉反嗆自導自演：從未攻擊對手出軌

遭網路哏圖影射！　徐國勇提告怒嗆：指使者不該在政壇上立足

馬克宏改口「支持維持台灣現狀」　外交部肯定

「侯友宜僅是黨內共識」　黃健庭秒澄清：2024仍是郭侯2選1

母親節前哨戰開打！早鳥買涼夏家電、美妝專櫃大牌　最低不到3折

賴清德定調2024「民主對決專制」　侯友宜：中華民國落實民主機制很多年

賴清德獲提名參選2024總統大位　許淑華喊：請大家信賴台灣

日台連續15年洗顏冠軍是它！稱霸37年亮顏素為肌膚拋光、比水煮蛋光滑

搭電梯遇鄰居爆料：你太太每天晚你幾分鐘出門！他曝真相笑了

汐止好市多前奪命車禍！貨櫃車「擦撞雙載機車」　她送醫搶救不治

張育成隱形失誤釀大局　紅襪教頭失落：職業水準不能這樣

台中預售交易量剩4成　購屋族哭「房價依然變態」

象魔力今赴醫檢查處理方式待討論 球團持續找洋投

商業服務業節能設備補助說明會　今在台東登場

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

政治熱門新聞

共機嗆國軍「挨揍」？律師曝真相

郭正亮斷言2024只有「他」才能團結台灣！

神準算韓龍鬚斷了　命理師揭郭台銘帝王之相

許銘春遭轟拍馬屁淚灑立院　陳其邁力挺

國民黨最快5月徵召侯友宜　高層曝朱立倫藏1關鍵

林右昌也買不起台北房！自曝：38歲才買房

還原勞動部長落淚始末　楊曜怒批：質詢成許銘春選立委前的舞台秀？

力挺郭台銘！藍委指黨內沒共識徵召誰　勸侯友宜好好發展新北市

雙英出訪後！47.9％指蔡英文表現較好　過半同台美史上最好

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

快訊／2024整合完成？　國民黨秘書長黃健庭：就是侯友宜

王世堅首PO開箱影片！曝只有「2套內褲、襪子」　網讚：真男人

北市高中生捐血率僅1.9%　議長戴錫欽帶頭捐血

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

更多熱門

相關新聞

「堅偉戰」圖卡滿天飛　何志偉：我已被攻擊5年多

「堅偉戰」圖卡滿天飛　何志偉：我已被攻擊5年多

民進黨台北市第二選區（大同、士林）立委初選競爭激烈，近日網路出現一系列圖卡，指控北市議員王世堅、英系前中常委黃承國、前內政部長徐國勇等人涉入黑金疑雲，市黨部13日出面呼籲黨內同志乾淨選舉，王世堅近午也赴市刑大提告揪幕後黑手，並直指是競選對手所為。遭到點名的現任立委何志偉隨後回應，自己已經被這樣的梗圖、認知作戰攻擊5年之久，為了黨內和諧自己隱忍已久，「今天感謝市黨部，終於出來面對」。

我台灣人我驕傲！82.8%以身為台灣人為榮　不分黨派都破7成同意

我台灣人我驕傲！82.8%以身為台灣人為榮　不分黨派都破7成同意

「堅偉大戰」血流成河？　郭正亮曝何志偉惹毛綠營「2大咖」後果

「堅偉大戰」血流成河？　郭正亮曝何志偉惹毛綠營「2大咖」後果

雙英出訪後！47.9％指蔡英文表現較好　過半同台美史上最好

雙英出訪後！47.9％指蔡英文表現較好　過半同台美史上最好

中國提對台貿易壁壘調查！藍綠都反彈　他點關鍵：就為介入台灣選舉

中國提對台貿易壁壘調查！藍綠都反彈　他點關鍵：就為介入台灣選舉

關鍵字：

民進黨黃牛票體育署

讀者迴響

熱門新聞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

派翠克拒同台「節目急找代班」

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

周末變天！一天內跌10度

自助餐4菜160　業者出面說話了

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面