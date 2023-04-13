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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「堅偉戰」圖卡滿天飛！何志偉：我已被攻擊5年多　感謝市黨部終面對

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區（大同、士林）立委初選競爭激烈，近日網路出現一系列圖卡，指控北市議員王世堅、英系前中常委黃承國、前內政部長徐國勇等人涉入黑金疑雲，市黨部13日上午召開記者會呼籲黨內同志應該公平競爭、乾淨初選，王世堅也親上火線赴市刑大提告揪幕後黑手，並直指是競選對手所為，遭點名的現任立委何志偉隨後回應，自己已經被這樣的梗圖、認知作戰攻擊5年之久，為了黨內和諧自己隱忍已久，「今天感謝市黨部，終於出來面對」。

▲▼民進黨立委何志偉。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者杜冠霖攝）

何志偉表示，自己已經被這樣的梗圖、認知作戰攻擊5年之久，裡面的訊息都是穿鑿附會，比方說：蔡英文對何志偉震怒、何志偉要參選台北市長等等，但總統怎麼會管到立法院的事情？類似的攻擊已經很多，大家常常在講的大局跟團結，為了黨內和諧自己隱忍已久，今天感謝市黨部終於出來面對。

何志偉指出，這5年來自己也有去報案、提告，不僅僅對市黨部、中央黨部也有去，不斷內部求救，現在出示的只是幾萬個梗圖之一，這些都出現在民進黨各個地區的聯誼會，裡面很多認同民進黨理念的支持者，看到這麼多貼圖跟梗圖，他們都很灰心退群組，原本人很多，卻都剩下一兩百個，黨內這樣廝殺，支持者會傷心。

何志偉表示，感謝市黨部今天終於肯行動，共同譴責這些抹黑跟黑函，對於市議員陳怡君的謠言，自己是社會安全網召集人，對於網路散播的不雅影音，自己都是第一個站出來，不管是男性還是女性都不應該被這樣對待，呼籲警方盡快處理這些不實流言，找出到底是誰在放這些消息，沒有一個人應該被這樣對待。

何志偉指出，期待政治文化要更好，自己選了好幾次，面對對手從來沒有負面訴求，也沒有攻擊過誰，都是就事論事，甚至還會跟對手互相說好話，這些選民跟媒體朋友都看到過。

何志偉直言，只有自己可以守住士林大同、走出正面選舉，一個政治人物的過去都找得到、現在都看得到、未來都預見得到，他的選舉風格可受公評，凡走過必留下痕跡，要揪出這些抹黑、製造不實言論的人，以前選舉一張黑函就很恐怖，現在卻每天都有10幾張，「這樣已持續5年之久」，他喊話一定要揪出幕後黑手，「停止抹黑何志偉！」。

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