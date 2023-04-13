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「堅偉大戰」血流成河？　郭正亮曝何志偉惹毛綠營「2大咖」後果

▲▼王世堅、何志偉。（圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅、何志偉。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅與立委何志偉爭取台北市第2選區（大同、士林）黨內初選提名戰況激烈，近期網路出現一系列圖卡，指控王世堅背後的「影武者」是英系中常委黃承國。前立委郭正亮12日就表示，這一區初選比真正大選還激烈，但文宣策略應該要縮小打擊面，何志偉團隊卻把黃承國、前內政部長徐國勇都扯進來，他們可能都會出手。

郭正亮12日在節目《大新聞大爆掛》中直言，「何志偉應該對他的文宣團隊打屁股啦！」，他解釋，因為找王世堅很難找到打點，所以事實上何志偉是要打黃承國，所以就提起王世堅和黃承國過往的交情，要把王世堅「黑化」，可是何志偉把徐國勇、甚至英系立委都扯進來，「所以我真的不知道是在幫何志偉還是在害他。」

郭正亮指出，徐國勇已經喊話要告到底，黃承國也說必然會反擊，他表示，何志偉去惹毛這兩位，都是很有戰力的人，尤其黃承國至今對台北市黨部還有很大的影響力。他大嘆，這個文宣策略完全錯誤，文宣策略應該縮小打擊面，他認為，這種操作搞不好會使得王世堅得到更多同情，且民調是下禮拜才運作，這期間這些人應該都會出手，他坦言，這場初選當事人都沒什麼攻擊，但外圍攻擊極多。

「坦白講，這個初選的動員程度會超過大選」，郭正亮表示，因為這一區對民進黨來說，都是通過初選大概就當選了，所以已經豁開了、全面血流成河。

針對網路上的圖卡，王世堅13日也親自前往台北市政府警察局刑事警察大隊提告，他指控圖卡來自對手何志偉陣營並稱，有些人拿著綠旗搖旗吶喊、幹壞事，加上背後有資源、有給錢，就會有人去辦事，「誰有辦法給錢大家很清楚，我得罪了小老闆就對了？我得罪了他們的少東」。

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