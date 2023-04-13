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屏東市萬福宮＆萬福伯公廟　4／29舉辦補財庫活動

▲屏東市頭崙埔華山萬福宮 。（圖／萬福宮提供）

▲屏東市頭崙埔華山萬福宮 。（圖／萬福宮提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市頭崙埔華山萬福宮&萬福伯公廟在4月29日舉辦「財神真君、虎爺公聖誕補財庫系列活動」，當天備有紅蛋供信眾吃平安求發財；萬福宮慈善會當天也有免費「全家福」攝影活動，歡迎信眾共襄盛舉，名額有限，請至官網預約報名或電洽08-7360185萬福宮。

萬福宮主任委員徐永康表示，配合武財神爺農曆3月15日聖誕慶典，萬福宮委員會提前在4月29日準備系列活動，包括討喜搶手的紅蛋，祈願大家平安好彩頭。另外，萬福宮慈善會也特別安排專業攝影師，當天上午10點至12點免費拍攝全家福，名額限50組，邀請信眾攜老扶幼入鏡，在萬福宮留下歡慶畫面。當天也有氣球達人神乎其技捏塑汔球造型助連。

華山萬福宮舊名頭份埔，供奉謝府元帥、天上聖母、中壇元帥、池府千歲、石頭公及福德正神，香火鼎盛，原本狹小的空間不敷使用，再加上結構也不堪負荷，當時耆老信眾共同商議，歷經民國45年及76年共二次的興建、重建，新宮位於屏東市廣東路459號。萬福伯公廟就位在萬福宮對面，在民國100一百年由管委會及信眾募款購地興建，供奉福德正神、武財神、司命灶君及虎爺。

當年動土興建時，經謝府元帥諭示，施工奠基將舊廟的泥土，分別於新廟基地上，意喻承先啟後；同時各柱均置108枚古五帝錢，意指錢財厚積；取舊廟磚塊，放置在神座後方中央牆底，意取昌隆永固，祈願施工平安順利，信眾添丁興旺。

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