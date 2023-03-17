「屏水高送」未先照會屏東市公所　她籲中央尊重地方並資訊公開

▲屏東市長周佳琪要求中央取水供應高雄資訊公開 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

南水局副局長原訂今(17)日至屏東市公所拜會市長周佳琪，就屏水救高一事當面說明，然因故未至。

市長周佳琪表示，她昨(16)日親自至抽水區現勘，看到現場有許多鑿井工程，除了先前所知的11口地下水井外，還有多口井正在施工中。

周市長指出，屏水能送到高雄，代表屏東有著豐沛的資源，是個宜居城市，歡迎高雄企業及民眾移居屏東，達成高屏一日生活圈。對於這次屏水高送，市公所原則不反對中央以屏水救高，更樂見資源共享，但南水局要做此工程前，應充分資訊揭露，讓屏東市民瞭解相關訊息。南水局此次未事先知會市公所即逕行抽取屏東市地下水井的做法，是不尊重地方的行為，引發屏東市民的不滿，包括里長、市民代表與議員等。

針對屏水高送，周市長提出三點聲明及訴求；第一，在目前南部缺水的狀況下，雖然屏東資源相對較為豐沛，仍需確保屏東市的水源充足之後，有多餘的水量才能供給高雄使用。第二，請南水局要定期公開地下水監測系統報告，才能預防抽水導致屏東地下水位低於安全值；第三，在施工過程中必須確保工程品質，避免引發屏東市地層下陷危機。

她呼籲中央政府，未來對於攸關屏東市民利益的重大工程，請相關單位一定要確實做到資訊公開，並正視屏東發展及開發的權利，尊重屏東市民的權益，為民眾福祉把關。