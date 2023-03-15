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搶不到蛋拜虎爺！廟方公告「豆干也很好」　信眾：真正苦民所苦

▲高雄文武聖殿在臉書公告，供品可以用豆干替代雞蛋。（圖／翻攝自Facebook／財團法人高雄市文武聖殿）

▲高雄文武聖殿在臉書公告，供品可以用豆干替代雞蛋。（圖／翻攝自Facebook／財團法人高雄市文武聖殿）

記者楊惠琪／台北報導

全台大缺蛋，各縣市陸續傳出民眾排隊買蛋奇景，而民間信仰流傳，祭拜虎爺公要準備「生雞蛋」當供品，高雄市文武聖殿近日在臉書粉專公告，已向虎爺公祈福還願的信眾不用擔心，買不到雞蛋，也可用豆干替代，比起供品，誠心更重要。有信眾聽聞直呼：「真正的苦民所苦！」

高雄市文武聖殿近日在臉書粉專發文指出，豆干、雞蛋、生肉被奉為祭祀虎爺的小三牲，因雞蛋相對容易取得，以往都是供品首選，現在全球缺蛋，信眾若要答謝虎爺公，買不到雞蛋也可用豆干替代。尤其豆干台語諧音「大官」，更有升官發財之意，非常適合向虎爺祈求財運及平安順遂。

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▲高雄文武聖殿在臉書公告，供品可以用豆干替代雞蛋。（圖／翻攝自Facebook／財團法人高雄市文武聖殿）

▲高雄文武聖殿在臉書公告，供品可以用豆干替代雞蛋。（圖／翻攝自Facebook／財團法人高雄市文武聖殿）

高雄市文武聖殿總幹事朱先生跟《ETtoday新聞雲》記者說，一般廟宇幾乎都有供奉虎爺，虎爺是神獸的一種，用來護駕神明，民間流傳祭拜虎爺可以庇佑孩子平安健康長大，而虎爺吃生食，所以供品以生雞蛋、豆干和生肉為主，最近全台缺蛋，為了體恤信眾，所以特此公告，希望信徒不要因為買不到蛋還願而掛心。

文武聖殿發文引發網友討論、轉載，有網友說「虎爺公也太貼心了吧」、「豆干健康環保，拜拜更有誠意」，但也有網友說「豆干容易壞掉」、「改天就換豆干買不到，而且會變貴呀」。

▲高雄文武聖殿在臉書公告，供品可以用豆干替代雞蛋。（圖／翻攝自Facebook／財團法人高雄市文武聖殿）

▲高雄文武聖殿，俗是高雄市知名的關帝廟。（圖／翻攝自Facebook／財團法人高雄市文武聖殿）

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