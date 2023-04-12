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聰明池警「竹竿釣鑰匙」　長者拍手開心讚稱「好在有您們」

▲聰明池警「竹竿釣鑰匙」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲聰明池警「竹竿釣鑰匙」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉有位行動不便的長者，於12日使用電動醫療代步車出門，返家欲開門時，才想起將門鎖鑰匙掛在屋內廚房的輪椅把手上，所以不得其門而入，遂撥打110報案，請池上分駐員警前來協助；所長鄭志舷及警員莊永長獲報後，抵達現場並迅速檢視四周，靈機一動找到一根長竹竿伸進廚房，順利「釣」起掛輪椅把上的一串鑰匙，長者開心地拍手說「好在有您們(警察)」！

「阿伯！勾到了」！台東縣警察局關山分局池上分駐所於12日，接獲胡姓(79歲)民眾報案稱「鑰匙放在屋內不能進門，我腳又不方便，可否提供協助」，鄭所長獲報後，隨即與莊員前往察看。經至現場詢問後得知，胡民獨自居住，在家使用輪椅，外出使用電動醫療代步車，早上出門時，忘了把掛在輪椅把手上的鑰匙帶到身上，返家時才驚覺「沒鑰匙」，因自身行動不便，所以才報案請員警協助。員警先試試有無其他門可進入，結果都上鎖，莊員翻過矮圍籬至廚房窗口察看，因距離吊掛鑰匙的位置有些遠，想起剛在屋後小倉庫上方有看到竹竿，遂想到用「竹竿釣鑰匙」的方式，經過幾次的嘗試找到竅門，終於順利將鑰匙「釣」出來，在一旁焦急等候的胡民，不禁拍手叫好，還讚稱「好在有您們(警察)」！

▲聰明池警「竹竿釣鑰匙」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局提醒民眾，外出時務必檢視門窗並上鎖，以免讓竊賊有可趁之機，但也請確認鑰匙有隨身攜帶，方可順利返家。

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