全民共享現金發放　台東警方加強ATM巡邏...籲民眾識詐

▲東警加強ATM安全維護。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全民共享普發現金6000元自10日起開放民眾至15家指定金融機構ATM領取，台東縣警察局台東分局自開放領取首日起，規劃轄區重點ATM機台進行安全維護，同時向行(店)員與民眾加強防搶、防竊及防詐騙宣導，全方位防制不法情事。

本次多元便利領取管道中，貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM採24小時服務，是很多民眾領取6000元的優先選擇。即便到了夜間，也有不少民眾會在下班後抽空操作ATM領取。台東警分局的員警不分日夜針對重點ATM機台加強安全維護，除避免過程中排隊民眾衍生等候糾紛，也適時向民眾提醒預防近期興起的詐騙手法，呼籲大家提高警覺。

台東警分局強調，近期已有詐騙集團架設不法網站，利用近似網址魚目混珠，甚至還放上財政部官網LOGO，有些還會佯裝公務員打電話，應提高警覺切記「不點擊、不填輸、不匯款」原則，避免個資被竊或遭詐騙。另政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會打電話要求到ATM或網銀操作轉帳，如果民眾收到釣魚詐騙網站訊息、可疑電話或不明簡訊，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往165全民防騙網檢舉通報。