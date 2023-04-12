台東林管處攜手公東高工　「國產木材家具展」全國開展

▲公東高工學生製作家具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東林管處與公東高工攜手創作國產材特色家具，於14日起於全國進行「有林真好-國產木材家具」巡迴展，預計於8月底前於北、中、南等3區分區巡迴展出。4月14日首場次將於台中總太地產北屯區共好超市（台中市北屯區環太東路477號）與東勢林管處合作開展，展期至4月23日止。

台東林管處吳昌祐處長表示，此次家具展係台東處與公東高工合作推動國產材加值計畫的第3年成果，目的是使國人更認識及使用國產材，讓國產材成為提升居家生活品質及兼顧友善生態環境產業發展的具體實踐，更呼應政府積極推動淨零政策的核心主軸。在綠色消費的百年大計中，「國產的材好」國產木材最能適應台灣氣候，好用且耐久，邀請民眾前往各展場參觀、欣賞及交流。

本次展出之作品運用了包括：疏伐木紅檜、台灣杉、柳杉及漂流木紅檜、牛樟、扁柏等。師生依不同樹種材料特性設計及製作產出高方桌、併板方餐桌、達悟圓桌、書桌、辦公桌、併板魯凱餐桌、方凳、原民風矮櫃、原民風長凳、板型餐椅、原民風魚簍燈、圓滿、螢幕架等28款做工精緻及蘊含美學概念的家具，完美呈現台灣優質的原木素材及手工全榫卯結構的技術。

今年的「有林真好」3場家具巡迴展從台中出發，第2場與屏東處合作自5月25日至6月5日於高雄左營新光三越10樓展出，第3場與新竹處合作自8月17日至8月28日於竹科管理局尼尼館展出。