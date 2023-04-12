不認「徵召侯友宜」有共識　陳玉珍：知識藍、經濟藍都挺郭台銘

記者鄭佩玟／台北報導

儘管外界認為國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統的可能性越來越高，但金門立委陳玉珍於今中常會受訪時指出，不覺得黨內對徵召侯友宜有共識，「我還是支持郭台銘！他在企業經營能力還是國際觀都讓我很敬佩，知識藍、經濟藍都覺得郭台銘代表國民黨能獲勝」。

▲郭台銘今前往日本，一早抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨中常會今進行第一階段區域立委提名，新北市長侯友宜也以提名委員會成員出席，只是面對黨內「挺侯」聲勢漸起，挺郭台銘的藍委陳玉珍於中常會後受訪時表示，不覺得黨內有徵召誰的共識，只是說會徵召，認為黨中央會參考民意，總統會在6月18日前搞定。

陳玉珍指出，侯友宜現在不需要特別表態，因為國民黨就是要徵召，有沒有表態影響不大，誰是最適合的候選人，等徵召結果出來就知道了。至於郭台銘，陳玉珍則表示，郭台銘訪日、訪美就是要展現國際能力，而侯友宜可能打算徵召有確定結果，才會做出反應，但也不覺得侯友宜需要訪美、訪日。

陳玉珍說，自己還是支持郭台銘，因為他在企業經營還是國際觀都讓人敬佩，知識藍、經濟藍都覺得郭台銘代表國民黨能夠獲勝，不過她也強調屆時若徵召侯友宜，她一樣也會支持。

至於被問到「大部分立委都表態支持侯友宜，會建議郭台銘拜會黨團委員，爭取支持嗎？」陳玉珍回應「沒有大部分立委表態支持侯友宜」，雖然現在表態支持的不少，但也不是大多數，大多數立委的說法還是「國民黨徵召誰就支持誰」，而郭台銘身為候選人有自己的選戰步調，但拜訪委員絕對是樂觀其成。